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Portugal v Wales - UEFA Nations League 2026/27 Group A4 MD1Getty Images
Loai Mohamed
Traducido por

En ausencia de Leao, Portugal anuncia al heredero de la camiseta de Cristiano Ronaldo

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El portugués Jorge Jesus, seleccionador de Portugal, ya ha decidido quién será el jugador que vestirá el dorsal número 7 en el partido ante Dinamarca, esta noche de sábado, dentro de la quinta jornada de la Liga de Naciones de la UEFA, y también ha definido los nombres descartados de la convocatoria para el encuentro.

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Carlos Forbs, extremo del Club Brujas belga, será quien lleve la célebre camiseta que dejó vacante Cristiano Ronaldo tras anunciar su retirada internacional a principios de este mes de noviembre, después de que el dorsal 7 estuviera ligado a la leyenda de Portugal durante muchos años.

Ronaldo puso fin a su trayectoria internacional a principios de este mes de noviembre, tras 23 años vistiendo la camiseta de la selección de Portugal, en un paso que cerró una etapa excepcional durante la cual su nombre estuvo asociado al dorsal 7, que se convirtió en uno de los símbolos más destacados en la historia del combinado nacional.

El excapitán de Portugal abandona el escenario internacional siendo el jugador con más participaciones en la historia del fútbol a nivel de selecciones, con un registro de 234 partidos, y además lidera la lista de goleadores internacionales a nivel mundial con 146 goles.

Carlos Forbs, sucesor temporal de Ronaldo

Forbs lucirá el dorsal 7 ante Dinamarca, pero no será necesariamente el propietario del número de forma permanente, ya que las previsiones apuntan a que Rafael Leão es el principal candidato a suceder a Ronaldo en su uso, según el diario portugués «A Bola».

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Forbs ya había llevado el mismo dorsal en ocasiones anteriores, y otros jugadores también lo habían portado en lugar de Ronaldo desde que el exastro del Real Madrid y el Manchester United se decantó por usarlo de forma permanente durante la fase final de la Eurocopa «Euro 2008».

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El reglamento de la competición obliga a las selecciones a elegir los dorsales de los jugadores del 1 al 23, lo que hizo necesario conceder la camiseta número 7 a uno de los jugadores de la lista actual, pese a la ausencia del candidato previsto para llevarla de forma permanente.

Rafael Leão se perderá los dos partidos actuales de la selección portuguesa por lesión, de modo que Forbs tiene la oportunidad de llevar el dorsal ante Dinamarca.

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Jesus deja fuera a 3 jugadores de la lista del partido

Con 27 jugadores en la concentración de la selección portuguesa, Jorge Jesus tenía que dejar fuera a 4 jugadores de la lista del partido, entre ellos un nombre cuya exclusión era obligatoria, el de João Cancelo, por sanción de un partido.

En cuanto a los otros tres nombres, se trató de un jugador de cada línea, y son:

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Gonçalo Inácio: defensa del Sporting de Lisboa, que se incorporó a la concentración en el último momento para suplir la lesión de Tomás Araújo.

Matheus Fernandes: centrocampista del Tottenham, que era una de las caras nuevas en la lista de la selección en esta convocatoria.

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Gustavo Varela: delantero del Monza italiano, que se preparaba para disputar su primer partido con la selección, pero quedó por detrás de Gonçalo Ramos y Fábio Silva en el orden de los delanteros puros.

Así, Jesus definió sus opciones antes del duelo ante Dinamarca en Braga, mientras las miradas se dirigen a Carlos Forbs, que vestirá el dorsal 7 por primera vez tras la retirada internacional de Ronaldo, aunque sea de forma temporal.

Escrito porLoai Mohamed

Editor sénior

Editor jefe de turno, responsable de la supervisión del contenido. Cuento con más de 15 años de experiencia en el periodismo deportivo. Estudié comunicación y trabajé en varios periódicos impresos y sitios web árabes. Sin embargo, el punto más importante de mi carrera fue unirme a Kooora, el principal sitio deportivo árabe, en 2016.

Siempre procuro ofrecer contenido fiable, respaldado por cifras y estadísticas, lejos de las exageraciones. Me apasiona el lenguaje de los números porque no conoce favoritismos. He participado en la cobertura de los principales eventos futbolísticos, con especial interés en destacar a las estrellas árabes y su impacto en la escena global.

A lo largo de mi trayectoria profesional, mi trabajo se ha centrado en la cobertura del fútbol, ya sea egipcio, árabe o internacional. Actualmente, mi enfoque está en el fútbol saudí, especialmente tras el enorme desarrollo que ha experimentado el Reino en los últimos años.

Desde mi infancia he estado vinculado al fútbol. Mi primer recuerdo se remonta al Mundial de 1998. Aunque en ese momento tenía solo ocho años, la emoción de los partidos me atrajo profundamente. No puedo olvidar la brillante actuación de Zinedine Zidane en la final y cómo llevó a la selección francesa a su primer título en el torneo.

El brasileño Ronaldo fue una de las leyendas que despertaron mi pasión por el fútbol a comienzos de este siglo. Su manera de marcar goles era impresionante: rara vez fallaba frente a la portería. Después apareció Cristiano Ronaldo, a quien considero hasta hoy mi jugador favorito, porque me inspiró con su mentalidad de desafío y su constante deseo de ganar, algo que también se refleja en mi estilo de escritura.

Mis artículos se centran principalmente en la Saudi Pro League, además de otras competiciones como la Premier League, LaLiga y la UEFA Champions League. También sigo de cerca el mercado de fichajes e intento analizar las transferencias en profundidad.

Si me preguntas por el mejor recuerdo futbolístico de mi vida, no hay nada que supere la clasificación de la selección de Egipto al Mundial de 2018, especialmente porque fue la primera tras 28 años, y la primera vez que vi a mi país competir en el mayor escenario del fútbol mundial.

En cuanto a mi once ideal histórico, es el siguiente: Iker Casillas en la portería; Paolo Maldini, Sergio Ramos, Cafú y Roberto Carlos en defensa; Andrés Iniesta, Zinedine Zidane y Ronaldinho en el centro del campo; Cristiano Ronaldo, Lionel Messi y Ronaldo Nazário en la delantera.

A lo largo de mi carrera he publicado numerosos análisis y artículos destacados en Kooora, entre ellos:

– Un presupuesto astronómico y una eliminación decepcionante… ¿Por qué fracasó Al Ahly en el Mundial de Clubes?
– Inquieta la tranquilidad de Salah y reabre el expediente oscuro… ¿Se arrepentirá Liverpool del fichaje de Wirtz?
– La ley de Benzema gobierna en Al-Nassr… Ronaldo dibuja su futuro al estilo francés
– Alonso resuelve el enigma de Klopp… Arnold pasa de debilidad defensiva a arma ofensiva

También pueden seguirme a través de mis redes sociales en los siguientes enlaces:, responsable de la supervisión del contenido. Cuento con más de 15 años de experiencia en el periodismo deportivo. Estudié comunicación y trabajé en varios periódicos impresos y sitios web árabes. Sin embargo, el punto más importante de mi carrera fue unirme a Kooora, el principal sitio deportivo árabe, en 2016.

Siempre procuro ofrecer contenido fiable, respaldado por cifras y estadísticas, lejos de las exageraciones. Me apasiona el lenguaje de los números porque no conoce favoritismos. He participado en la cobertura de los principales eventos futbolísticos, con especial interés en destacar a las estrellas árabes y su impacto en la escena global.

A lo largo de mi trayectoria profesional, mi trabajo se ha centrado en la cobertura del fútbol, ya sea egipcio, árabe o internacional. Actualmente, mi enfoque está en el fútbol saudí, especialmente tras el enorme desarrollo que ha experimentado el Reino en los últimos años.

Desde mi infancia he estado vinculado al fútbol. Mi primer recuerdo se remonta al Mundial de 1998. Aunque en ese momento tenía solo ocho años, la emoción de los partidos me atrajo profundamente. No puedo olvidar la brillante actuación de Zinedine Zidane en la final y cómo llevó a la selección francesa a su primer título en el torneo.

El brasileño Ronaldo fue una de las leyendas que despertaron mi pasión por el fútbol a comienzos de este siglo. Su manera de marcar goles era impresionante: rara vez fallaba frente a la portería. Después apareció Cristiano Ronaldo, a quien considero hasta hoy mi jugador favorito, porque me inspiró con su mentalidad de desafío y su constante deseo de ganar, algo que también se refleja en mi estilo de escritura.

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En cuanto a mi once ideal histórico, es el siguiente: Iker Casillas en la portería; Paolo Maldini, Sergio Ramos, Cafú y Roberto Carlos en defensa; Andrés Iniesta, Zinedine Zidane y Ronaldinho en el centro del campo; Cristiano Ronaldo, Lionel Messi y Ronaldo Nazário en la delantera.

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