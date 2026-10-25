En ausencia de Kompany, el Bayern Múnich sobrevive a la rebelión del Friburgo

El Bayern de Múnich logró mantenerse en lo más alto de la Bundesliga gracias a su valiosa victoria por 3-1 ante su anfitrión, el Friburgo, en la séptima jornada del campeonato, la noche del domingo.

Y dos días después del colapso de Vincent Kompany en el campo de entrenamiento, los jugadores del Bayern le dieron a su técnico belga un motivo para celebrar desde la cama del hospital.

El Bayern de Múnich elevó su cuenta a 17 puntos en lo más alto de la clasificación, mientras que el Friburgo se quedó estancado en 13 puntos, en la tercera posición.

El portal "Spox" repasó los momentos más destacados del encuentro, en el que Aaron Danks asumió la responsabilidad de dirigir al cuadro bávaro desde el banquillo, tras la enfermedad de Kompany.

Upamecano abrió el marcador para el Bayern en el minuto 16; después de robar él mismo el balón, se lo cedió a Olise, para luego lanzarse hacia adelante y correr hacia la portería tras recibir un pase filtrado de su compañero, encontrándose de frente al arco y logrando sacudir las redes.

Además de anotar el primer gol, Upamecano impidió que el Friburgo lograra el empate, al despejar un intento de Lucas Höler.

Después de eso, el Bayern de Múnich aumentó su ritmo ofensivo, convirtiendo el partido en un duelo abierto y entretenido.

Pero los disparos de Olise en el minuto 24, de Lennart Karl en el minuto 25 y de Serge Gnabry en el minuto 28 carecieron de la precisión necesaria.

Serge Gnabry logró en el minuto 42 ampliar la ventaja bávara, marcando su gol número cien en la Bundesliga, tras aprovechar un pase de Braun.

Harry Kane desperdició su primera ocasión real de marcar en el minuto 57, tras intentar rematar el balón de cabeza.

En cuanto al Friburgo, que sufrió su primera derrota como local, recortó distancias con un gol marcado por Tom Bischof, en propia puerta, en el minuto 82.

El Bayern de Múnich sofocó la reacción de los locales con un gol de su jugador francés Michael Olise, en el quinto minuto del tiempo añadido de la segunda parte.