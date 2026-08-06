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Al Hilal v Al Nassr - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

Traducido por

En 24 horas: un club brasileño toma cedidos a 3 jugadores de la liga saudí

Fichajes
Cruzeiro
Al Nasr FC
Al Ittifaq
Neom SC
1ª División
Serie A
Wesley
J. Costa
L. Rodriguez
Brasil
Arabia Saudí
Uruguay

Un incidente insólito en la Roshan League

Un club brasileño logró incorporar a préstamo a 3 jugadores de 3 clubes diferentes de la Roshn Saudi League, y todo ello en menos de 24 horas.

La historia comenzó la tarde de ayer miércoles, cuando el Al Nassr anunció que aceptaba ceder a su extremo brasileño Wesley Teixeira al Cruzeiro por una temporada, sin cláusula de opción de compra.

Y en menos de 24 horas, en apenas 6 minutos, otros dos clubes saudíes anunciaron que aceptaban ceder a sus jugadores al mismo club brasileño de cara a la próxima temporada.

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El primero fue el Neom, que anunció, a las nueve de la tarde de este jueves, que aceptaba el traspaso de su delantero uruguayo Luciano Rodríguez al Cruzeiro, a préstamo por una temporada.

Y solo 6 minutos después, el Al Ettifaq también anunció que aceptaba ceder a su extremo portugués João Costa al mismo club brasileño, por una temporada.

De esta forma, el Cruzeiro ha construido íntegramente su línea ofensiva con jugadores de la liga saudí, ya que Wesley y Costa jugarán por las bandas, por detrás del delantero centro Luciano Rodríguez.

Cabe recordar que el Cruzeiro ocupa el séptimo puesto en la actual temporada del Brasileirão, con 30 puntos en 21 partidos, en los que ha logrado 8 victorias y 6 empates, mientras que ha caído derrotado en 7 encuentros.

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