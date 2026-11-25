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Erling Haaland se mostró abatido al hacer un análisis sin rodeos de los problemas actuales del Manchester City tras el empate 2-2 ante el Nápoles. El delantero noruego admitió que las dudas empiezan a calar en la plantilla mientras el equipo lucha por mantener su habitual dominio.

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El City remonta dos veces para empatar en el Etihad

La mala racha del Manchester City continuó: el equipo de Enzo Maresca empató 2-2 ante el Nápoles en el Etihad Stadium. El conjunto italiano se adelantó dos veces, por medio de Rasmus Hojlund y Noa Lang, y obligó a los locales a remontar en ambas ocasiones.

Los goles de Ayyoub Bouaddi y Rayan Cherki en la segunda parte acabaron rescatando un punto para el City. Sin embargo, el resultado lo deja sexto en la clasificación de la Champions League, con solo un punto de margen para conservar una plaza de clasificación directa.

Haaland, tajante sobre la falta de control del City

Tras el pitido final, Haaland, visiblemente abatido, reconoció a TNT Sports que el City estuvo muy por debajo de su nivel habitual. «Intentamos apretar, pero no pudimos. No es suficiente», dijo. «Les dimos demasiadas facilidades y no fuimos capaces de controlar el partido ni de atacar como queremos».

«El fútbol puede ser muy difícil y muy fácil. Cuando ganas partidos, todo es fácil y sabes exactamente qué hacer; cuando no ganas, empiezas a cuestionártelo todo. Lo ideal sería no pensar, pero es difícil en estos momentos».

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En otra entrevista con beIN Sports, el delantero confesó que le costaba identificar la raíz de los problemas del City. «Conseguimos remontar dos veces, pero nos exigimos más. Tenemos que hacerlo mejor, encontrar la manera de controlar más el partido y rendir mejor», añadió. «No tengo ni idea de qué nos faltó, pero en los últimos partidos se notaba que hay algo que no termina de funcionar. Tenemos que averiguar qué es, mantenernos positivos y sacar lo mejor de cada jugador».

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La sequía goleadora y la presión fuera del campo ponen a prueba al City

El empate prolonga a cuatro partidos la racha del City sin ganar en todas las competiciones, tras perder 3-1 ante el Nottingham Forest y empatar 1-1 con el Fulham. El bajón de Haaland refleja el del equipo: el delantero de 26 años lleva cuatro partidos seguidos sin marcar después de anotar 14 goles en sus primeros 12 encuentros.

La incertidumbre fuera del campo por el caso de los 115 cargos contra el club también sigue presente en el vestuario. Tras la derrota ante el Forest, el comentarista Gary Neville advirtió a principios de este mes de que la situación podría empezar a «calar» . Pese a la presión, Haaland pidió una reacción a sus compañeros: «Tenemos muchísima calidad. Se trata de sacar esa calidad de cada jugador. Tenemos que reagruparnos, mantenernos positivos y llevar esa energía al campo».

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Al City le espera una difícil visita al Arsenal en la Premier League

El equipo de Maresca tiene poco tiempo para lamentar su frustración en Europa, pues ahora visita al Arsenal, vigente campeón de la Premier League. Afrontar ese desplazamiento sin haber ganado en cuatro partidos supone una gran prueba para una plantilla a la que le falta ritmo.

Haaland reconoció la magnitud del reto: «Ahora vamos a visitar al campeón. Es el partido más difícil de la temporada. Necesitamos una actuación de altísimo nivel».