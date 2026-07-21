Diversos informes de prensa han revelado las fechas de los partidos del Al-Ahli saudí en la Copa Intercontinental de Clubes, en la que se verá obligado a comenzar la competición de forma anticipada durante la próxima edición.

El Al-Ahli participa en la Copa Intercontinental de Clubes por segunda vez consecutiva, tras haber comenzado desde los cuartos de final en la pasada edición, antes de caer ante el Pyramids egipcio en el partido de la Copa de África, Asia y el Pacífico.

Según el diario saudí "Asharq Al-Awsat", "El Distinguido" comenzará esa edición de forma anticipada, concretamente desde la eliminatoria clasificatoria para el partido de la Copa de África, Asia y el Pacífico, cuando se enfrente al campeón de Oceanía el próximo 26 de agosto.

En caso de clasificarse para los cuartos de final, el Al-Ahli se medirá al Mamelodi Sundowns sudafricano, campeón de la pasada edición de la Liga de Campeones de África, el próximo 19 de septiembre, y el vencedor de ambos se clasificará para las semifinales.

El Al-Ahli busca prolongar sus éxitos a nivel internacional, participando de nuevo en la Copa Intercontinental de Clubes, tras haberse coronado campeón de la Liga de Campeones de Asia de la Élite en dos ocasiones consecutivas.

Cabe recordar que esta es la tercera edición de la Copa Intercontinental de Clubes con su nuevo formato, en la que el Real Madrid se proclamó campeón en 2024, antes de que el Paris Saint-Germain la conquistara el año pasado.