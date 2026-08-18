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Empieza de cero: el agente de Joao Neves revela el papel de Enrique en las bambalinas de su fichaje por el PSG

Fichajes
Paris Saint-Germain
M. Godts
Luis Enrique
Francia
Bélgica
España

Niels de Jong, agente del belga Mika Godts, explicó los entresijos de su fichaje por el Paris Saint-Germain, pese al interés de otros clubes como el Barcelona y el Bayern Múnich por sus servicios.

El Saint-Germain anunció oficialmente el pasado sábado la incorporación de Godts, procedente del Ajax de Ámsterdam, con un contrato hasta 2031.


De Jong declaró al diario neerlandés "De Telegraaf": "El Paris Saint-Germain conoce a Mika desde pequeño. Y el interés serio que mostraron clubes prestigiosos como el Ajax en su momento y el Paris Saint-Germain ahora no es en absoluto una sorpresa".

De Jong destacó especialmente la influencia de Luis Enrique, entrenador del Saint-Germain, en la decisión final, añadiendo, según recogió la cadena "Foot Mercato": "La conversación fue muy cordial desde el principio, llena de sentido del humor, pero también se centró, por supuesto, en los aspectos serios y deportivos".

Y continuó: "Enrique valora a los jugadores polivalentes, capaces de moverse por todo el campo, encontrar espacios y crear el factor sorpresa".

Completó sus declaraciones diciendo: "El Paris le dejó claro a Mika que su interés era muy serio. Presentaron un proyecto deportivo claro, en el que personalidades importantes dentro del club se involucraron personalmente".

No obstante, De Jong quiso advertir a su jugador: "Allí empieza de cero. Pero Mika tiene que demostrar que merece su lugar en el once titular. En un club como el Paris Saint-Germain, nada es gratis. Ni siquiera en un traspaso valorado en unos 55 millones de euros".

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