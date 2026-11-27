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La pesadilla de la víspera de los partidos sigue destrozando los sueños de Salem Al-Dawsari, capitán del Al-Hilal, antes del esperado duelo ante el Al-Ittifaq en la Roshn Saudi League.

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El Al-Hilal visita al Al-Ittifaq mañana sábado en el estadio de este último, en Dammam , en la decimotercera jornada de la Roshn Saudi League.

A menos de 24 horas del encuentro, el Al-Hilal publicó, a través de su cuenta oficial en X, varias actualizaciones médicas de sus jugadores, encabezadas por la del capitán Salem Al-Dawsari.

En su comunicado, el Al-Hilal explicó que «el Tornado» acudió a la clínica médica del centro deportivo de Al-Majdiya por dolores en la articulación del pie.

Así se confirma la ausencia de Salem Al-Dawsari ante el Al-Ittifaq, y continúa la maldición de la víspera que le persigue desde el Clásico contra el eterno rival, el Al-Ittihad, el pasado 10 de octubre, en la novena jornada de la Roshn Saudi League.

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A 24 horas del Clásico, el Al-Hilal anunció la baja de Salem Al-Dawsari para el partido por una lesión repentina.

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La escena se repitió antes del duelo contra el Al-Fateh, el pasado 31 de octubre, en el Kingdom Arena de Riad, la capital saudí, en la duodécima jornada de la Roshn Saudi League.

Horas antes del partido, Al-Dawsari pasó por la clínica médica del Al-Hilal al término del entrenamiento, lo que obligó a su entrenador, el italiano Simone Inzaghi, a dejarlo fuera de la convocatoria.

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El capitán del Al-Hilal solo ha disputado 3 partidos desde el inicio de la presente temporada, 2 de ellos como suplente y solo uno como titular, debido a la operación a la que se sometió tras participar con la selección saudí en el Mundial 2026 de Estados Unidos, Canadá y México, y solo ha marcado un gol.

Al-Dawsari sufrió una nueva lesión de rodilla antes del último parón internacional, lo que le impidió unirse a la concentración de la selección saudí en Doha, la capital catarí, durante este mes de noviembre.

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Sin embargo, «el Tornado» volvió a entrenarse con el grupo del Al-Hilal tras el último parón internacional, desde el pasado sábado, aunque no participó en el empate 2-2 ante el Neftchi uzbeko del pasado lunes, en la quinta jornada de la fase de liga de la Liga de Campeones de la AFC Élite.

Todas las previsiones daban por hecha la presencia de Salem Al-Dawsari en la convocatoria del Al-Hilal ante el Al-Ittifaq antes de su lesión, hasta el punto de que algunos informes hablaban de un récord histórico que le esperaba si lograba marcar.

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Salem Al-Dawsari ocupa el segundo puesto en la lista de máximos goleadores de la historia de los enfrentamientos entre el Al-Hilal y el Al-Ittifaq, según las estadísticas de Transfermarkt, tras haber perforado la portería del Al-Ittifaq en 8 ocasiones, lo que significa que estaba a un solo gol de igualar la marca de Yasser Al-Qahtani, leyenda del Al-Hilal, que lidera la clasificación con 9 goles.

«El Tornado» necesitaba marcar dos goles en el partido para quedarse en solitario con el liderato histórico de goleadores, lo que le habría otorgado un nuevo logro que sumar a su brillante trayectoria con el club de la capital, sobre todo porque el registro tiene que ver con los duelos ante uno de los rivales habituales del Al-Hilal en la liga saudí.

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Cabe recordar que Salem Al-Dawsari disputa su última temporada con el Al-Hilal, ya que su contrato expira al final de la presente campaña, en medio de una total incertidumbre sobre la postura del club saudí respecto a su renovación por un periodo adicional.