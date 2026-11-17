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Emmanuel Petit ha salido en defensa del mediapunta del Manchester City Rayan Cherki tras las recientes críticas a sus actuaciones con Francia. El campeón del mundo se pregunta por qué el jugador de 23 años es blanco constante de las críticas pese a sus destacadas cifras ofensivas a las órdenes de Zinedine Zidane.

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Petit defiende a Cherki de las críticas

Cherki se ha visto en el centro de un intenso debate por sus recientes actuaciones con Francia . El jugador de 23 años ha recibido duras críticas de quienes consideran que su aportación general al juego del equipo es demasiado escasa. Sin embargo, Petit ha rechazado tajantemente esas afirmaciones. El campeón del mundo de 1998 ha alzado la voz para mostrar todo su apoyo al talentoso mediapunta.

Pese a haber disputado 20 partidos con la selección absoluta y haber marcado tres goles con su país, Cherki parece seguir dividiendo a los aficionados. Petit cree firmemente que el joven centrocampista recibe, injustamente, críticas mucho más duras que sus compañeros de selección.

Una carrera marcada por las críticas

En declaraciones a RMC, Petit expresó su profunda frustración por la constante negatividad que rodea al jugador del City. El excentrocampista cuestionó las críticas tácticas concretas dirigidas al joven futbolista.

«Llevo tiempo oyendo las críticas constantes dirigidas a Cherki», argumentó Petit. «Parece que ha tenido que afrontar el mismo tipo de escrutinio desde el principio de su carrera. ¿Qué es exactamente lo que le reprochan? Cherki suele recibir el balón de espaldas a la portería, así que tiene que encontrar la forma de lidiar con eso.es el balón de espaldas a la portería, así que tiene que resolverlo por sí mismo».

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Solo por detrás de Olise

Las estadísticas respaldan, desde luego, la defensa de Petit. Cherki es actualmente el segundo jugador más decisivo de la etapa de Zinedine Zidane al frente de la selección francesa. Solo Michael Olise presenta mejores cifras ofensivas a las órdenes del legendario técnico francés. Petit no tardó en recordar este dato tan llamativo a los críticos.

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«Pese a todo, es el segundo jugador más efectivo de la era Zidane, solo por detrás de Olise», señaló Petit.

Las críticas también deben dirigirse a otros

En lugar de centrarse en Cherki, Petit insistió en que otras figuras destacadas deberían asumir más responsabilidad cuando Francia tiene dificultades. Señaló en concreto a varios jugadores importantes por no cumplir con sus tareas defensivas básicas.

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«No vi a [Adrien] Rabiot ni a [Lucas] Da Cunha recuperar el balón, ni a los defensas ganar sus duelos en su zona», explicó Petit. «No vi a Olise ni a Mbappe replegarse en la transición defensiva. Hay muchos jugadores a los que se puede criticar antes que a Cherki».