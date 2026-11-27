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El presidente francés, Emmanuel Macron, ha encabezado las condenas políticas tras los violentos enfrentamientos entre aficionados del Marsella y el Levski Sofía en el estadio Vélodrome. Los incidentes empañaron el partido de la Europa League y dejaron heridos a once seguidores visitantes, lo que provocó una respuesta diplomática de las autoridades francesas y búlgaras.

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Macron encabeza la condena política por la violencia en el estadio

Macron ha reaccionado con indignación ante las escenas «espantosas» que se produjeron durante la victoria del Marsella por 1-0 ante el Levski el jueves. Los enfrentamientos estallaron en el histórico estadio Vélodrome y causaron heridas de consideración entre los aficionados búlgaros desplazados. Macron, que habló con el primer ministro búlgaro, Roumen Radev, durante una cumbre europea en Bruselas, dejó claro que los autores de las agresiones responderían ante la justicia.

Según el comunicado oficial del Palacio del Elíseo, recogido por RMC Sport, Macron condenó «con la máxima firmeza» los «actos de violencia dirigidos contra los aficionados búlgaros». El presidente francés subrayó además que esos «actos de violencia no tienen cabida ni en el deporte ni en el espacio público» y prometió a su homólogo búlgaro «que estos actos no quedarían impunes».

Caos en las gradas antes del inicio

Según las informaciones, la violencia comenzó unos diez minutos antes de la hora prevista para el inicio del partido. Cientos de aficionados del Marsella procedentes del sector Virage Sud consiguieron irrumpir en la grada Jean-Bouin, lo que provocó un gran movimiento de público. Se vio a personas enmascaradas, algunas armadas con mástiles de banderas, persiguiendo a aficionados búlgaros. El caos aumentó cuando se descargó un extintor sobre la multitud y ambos grupos de seguidores intercambiaron proyectiles cerca del sector visitante.

La prefectura de policía del departamento de Bouches-du-Rhône confirmó que once ciudadanos búlgaros resultaron heridos en los altercados. Cinco de esos aficionados tuvieron que ser hospitalizados por lesiones graves, entre ellas traumatismos oculares, lesiones en la cabeza y una luxación de hombro, mientras que otros seis recibieron atención en el lugar por diversas heridas. Pese a la extensión de los incidentes, las autoridades señalaron que, por el momento, no se han practicado detenciones en el marco de la investigación.

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Bulgaria exige responsabilidades a las autoridades francesas

La vicepresidenta búlgara, Iliana Iotova, ha expresado su horror por el trato recibido por sus compatriotas en Marsella. En una publicación en redes sociales, describió las imágenes del estadio como «espantosas» y calificó de «inadmisible» el comportamiento de la afición local. Sus palabras reflejan la creciente exigencia de una investigación exhaustiva sobre cómo pudieron fallar de forma tan grave las medidas de seguridad durante este partido europeo de alto riesgo.

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«Las autoridades francesas deben esclarecer por completo las circunstancias de las agresiones y llevar a sus autores ante la justicia, mientras que la UEFA debe comprobar las condiciones en las que se garantizó la seguridad de los aficionados búlgaros en el estadio. ¡Estamos dispuestos a prestar toda la ayuda necesaria a nuestros compatriotas!», escribió Iotova. El Ministerio de Asuntos Exteriores de Bulgaria se sumó a estas declaraciones, condenó enérgicamente las «agresiones cometidas contra ciudadanos búlgaros» y confirmó que el personal diplomático sigue de cerca la situación sobre el terreno.

El Marsella responde a la brecha de seguridad en el estadio

Pese a los graves disturbios previos, el partido comenzó según lo previsto y el Marsella logró una ajustada victoria sobre el terreno de juego. Sin embargo, el ambiente siguió siendo tenso durante todo el encuentro, lo que hizo necesaria una fuerte presencia de agentes antidisturbios alrededor de los 500 aficionados visitantes. La tensión volvió a aumentar durante el descanso, aunque las fuerzas de seguridad locales lograron evitar nuevos enfrentamientos a gran escala antes de que el pitido final pusiera fin a una noche difícil.

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El Marsella emitió un comunicado más tarde esa noche para abordar los incidentes. El club señaló: «La rápida intervención de los equipos de seguridad del club permitió restablecer la calma, sin consecuencias para el desarrollo del encuentro. El club trabaja actualmente para determinar las circunstancias precisas de estos incidentes, en colaboración con las autoridades competentes».