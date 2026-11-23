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El delantero del Chelsea Emmanuel Emegha ha revelado que sufrió un robo apenas unas horas después de marcar su primer gol con el club en la derrota por 4-1 en casa ante el Leeds United. El neerlandés, de 23 años, confirmó que nadie resultó herido en el alarmante incidente, que puso el broche a un día aciago para el Chelsea en Stamford Bridge.

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Un robo empaña su primer gol con el Chelsea

El primer gol de Emegha en el oeste de Londres quedó eclipsado tanto por el estrepitoso hundimiento del Chelsea en la Premier League como por un alarmante incidente fuera del terreno de juego. El delantero adelantó al Chelsea en la primera parte con un preciso remate de zurda que entró tras tocar el poste, uno de los pocos momentos positivos para los locales. Sin embargo, Noah Okafor empató poco después y los goles de la segunda parte sellaron la primera victoria del Leeds en Stamford Bridge desde 1999.

El delantero neerlandés tranquiliza a los aficionados

Tras el 4-1, que dejó tocado al Chelsea, el futbolista de 23 años recurrió a las redes sociales para informar a los aficionados del alarmante suceso ocurrido después del partido. No se ha difundido más información, por lo que, de momento, se desconocen la hora y el lugar exactos del robo, así como los objetos sustraídos.

Al referirse a lo sucedido dentro y fuera del campo a través de Instagram, Emegha escribió: «Primer gol, resultado decepcionante. Volveremos más fuertes el viernes. Por desgracia, después del partido sufrí un robo. Estoy bien y, por suerte, nadie resultó herido. Gracias por los mensajes de apoyo».

Una lesión retrasó su debut con el Chelsea

Emegha llegó a Stamford Bridge durante el verano procedente del Estrasburgo, club vinculado al Chelsea, después de que el traspaso se acordara con un año de antelación. Formado en la cantera del Sparta de Róterdam, en sus Países Bajos natales, el delantero se hizo un nombre durante sus etapas en el Amberes belga y el Sturm Graz austriaco antes de dar el salto al fútbol inglés.

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Su inicio en el oeste de Londres se ha visto alterado por una lesión en los isquiotibiales que le impidió jugar en el primer tramo de la temporada. Por eso, el duelo ante el Leeds fue apenas su tercer partido con el Chelsea y el segundo en la Premier League. Su gol dio esperanzas por un momento, antes de que Dominic Calvert-Lewin transformara un penalti y los posteriores tantos de Okafor y Brenden Aaronson completaran el doloroso hundimiento en la segunda parte.

La visita al Forest brinda una ocasión inmediata de reaccionar

Octavo en la clasificación de la Premier League , el Chelsea tiene poco tiempo para lamentarse por su hundimiento defensivo o las distracciones ajenas al campo. El viernes por la noche visitará el City Ground para enfrentarse al Nottingham Forest, donde necesitará una actuación disciplinada a domicilio para recuperar la confianza. Para Emegha, las prioridades inmediatas serán dar continuidad a su primer gol y dejar atrás un fin de semana alarmante.