El fichaje de Emiliano Martínez por la Juventus se ha frustrado, según asegura, entre otros, The Athletic. El argentino tenía un acuerdo personal con el gigante italiano, que sin embargo no logró alcanzar un acuerdo con el Aston Villa. Mientras tanto, el club inglés está muy cerca de la llegada de Zion Suzuki.

Martínez, que ya tiene 33 años, tiene contrato con el Villa hasta mediados de 2029, pero desde hace tiempo quiere salir de Birmingham. La Juventus parecía ofrecer una solución y también alcanzó un acuerdo personal con el guardameta.

Sin embargo, el traspaso no se llevará a cabo. El Villa exigía un traspaso de quince millones de euros, mientras que la Juventus no quería pasar de seis millones de euros más bonus.

Debido a la gran diferencia entre la oferta y la demanda, la Juventus ha decidido dar por terminada la operación. Según el experto en fichajes Matteo Moretto, el club ha puesto ahora su atención en Guglielmo Vicario (29), del Tottenham Hotspur.

Mientras tanto, el Villa trabaja intensamente para cerrar la incorporación de Zion Suzuki. La (posible) llegada del japonés no guarda ninguna relación con la situación de Martínez, asegura The Athletic, por lo que Martínez parece tener un problema si se queda en el Villa. El técnico Unai Emery también cuenta con Marco Bizot (35), aunque en cualquier caso no parece que vaya a ser la primera opción.

El Villa está dispuesto a pagar 30 millones de euros fijos y 5 millones de euros en bonus por Suzuki, que tiene contrato con el Parma hasta mediados de 2029. Son días agitados para el asiático de 23 años, que recientemente vio cómo se frustraba un gran traspaso.

Todo apuntaba a que el Paris Saint-Germain sería el nuevo club de Suzuki. Sin embargo, la operación se vino abajo pese a que había un acuerdo entre todas las partes, porque los agentes de Suzuki exigieron a última hora altas comisiones al PSG.