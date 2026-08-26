Aston Villa ha ofrecido a Emiliano Martínez al Chelsea. El club londinense está valorando en estos momentos hacerse con el portero argentino, según The Athletic.

Aston Villa pagó la semana pasada treinta millones de euros al Parma por Zion Suzuki. El japonés será el portero titular del club de Birmingham.

Por ello, Aston Villa quiere desprenderse este verano de Martínez. El club ya lo ha ofrecido al Chelsea, que está valorando ofrecerle un contrato.

Chelsea consideraba anteriormente este verano que no necesitaba fichar a un nuevo portero, pero ahora Roberto Sánchez ha cometido un error grave en el primer partido de la Premier League ante el Fulham (victoria por 2-3).

Martínez también está abierto a un traspaso al Chelsea, según desvela además The Athletic. Queda por ver qué decidirán los Blues.

Lo más probable es que Chelsea sí tenga que pagar una cifra de traspaso modesta por el internacional argentino. Anteriormente, la Juventus vio rechazada una oferta de diez millones de euros.