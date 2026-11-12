Emile Heskey señala al Bayern de Múnich como destino ideal para Trent Alexander-Arnold, lateral derecho del Real Madrid, aunque sueña con su regreso al Liverpool y descarta su fichaje por el Manchester United

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El exdelantero del Liverpool Emile Heskey cree que el Bayern de Múnich sería un destino ideal para Trent Alexander-Arnold, lateral derecho del Real Madrid, ante los pocos minutos que está disputando en España. Aunque al exatacante de Inglaterra le encantaría ver al defensa regresar a Anfield, descarta cualquier posibilidad de que fiche por el Manchester United.

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El exdelantero valora sus opciones de futuro

Heskey cree que un fichaje por el Bayern de Múnich le vendría bien al internacional inglés si abandona la capital española, aunque personalmente preferiría verlo regresar a Anfield. El exdelantero de Inglaterra, que disputó 62 partidos con la selección y ganó la FA Cup, la Copa de la Liga y la Copa de la UEFA con el Liverpool de Gerard Houllier en la temporada 2000-01, sigue de cerca al antiguo canterano de su exclub. Cree que jugar en el club más grande de Alemania permitiría brillar al lateral ofensivo.

La falta de minutos en España alimenta los rumores de salida

Desde que dejó Merseyside en junio de 2025 para firmar un contrato de seis años en el Santiago Bernabéu, hasta junio de 2031, a Alexander-Arnold le ha costado ser titular con regularidad durante la temporada 2026-27.

Utilizado como opción de rotación a las órdenes de Jose Mourinho, por detrás del centrocampista reconvertido Fede Valverde y del fichaje veraniego Denzel Dumfries, solo ha disputado 355 minutos y ha dado una asistencia en siete partidos de LaLiga, además de jugar 79 minutos en un encuentro de la Champions League.

En declaraciones a Eldorado sobre cuál podría ser el próximo destino del lateral, Heskey afirmó: «El Bayern de Múnich sería un buen destino para Trent Alexander-Arnold. La liga alemana, la Bundesliga, es muy competitiva. Estaría en el club más grande de allí y eso sería increíble para él, pero me encantaría verlo de vuelta en el Liverpool».

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Su aportación ofensiva pesa más que las dudas defensivas

Heskey, que también jugó en el Leicester City, el Birmingham City, el Wigan Athletic y el Aston Villa, y marcó siete goles con Inglaterra, defendió al lateral derecho ante las críticas recurrentes a su labor defensiva. Insiste en que su variedad de pases y su creatividad en ataque compensan con creces cualquier carencia defensiva.

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Al explicar por qué su peligro ofensivo es tan valioso y descartar un traspaso a Old Trafford, Heskey declaró: «Pese a todos los aspectos negativos de los que hablamos sobre él como defensa, los positivos pesan más, sinceramente. Lo que te aporta en ataque compensa eso con muchísima diferencia.

»¿Pero al Manchester United? No, no creo que hiciera eso jamás. Creo que preferiría quedarse en el banquillo en Madrid y practicar español si esa fuera su única salida».

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El lateral derecho lucha por un puesto en el Madrid

Aunque Heskey ve con buenos ojos un fichaje por el Bayern, un traspaso al club bávaro parece improbable a corto plazo, ya que a Alexander-Arnold aún le quedan casi cinco años de contrato con el Madrid. En su lugar, el internacional inglés intentará recuperar la titularidad habitual a las órdenes de Mourinho cuando se reanude la competición de clubes tras el parón de selecciones de noviembre. Sin embargo, si sigue por detrás de Valverde y Dumfries al llegar 2027, continuarán las dudas sobre su futuro a largo plazo en España.