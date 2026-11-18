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Emiliano Martinez cree que la contundente victoria de Argentina por 7-0 ante Costa Rica marca el comienzo de una nueva y emocionante era para la selección. El portero del Chelsea lució con orgullo el brazalete de capitán y pidió a sus compañeros que volvieran a enamorar a la afición.

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Argentina golea a Costa Rica en un amistoso

Una Argentina renovada firmó una actuación implacable el martes y goleó a Costa Rica por 7-0 en un amistoso. En el estadio Mario Alberto Kempes, y sin Lionel Messi , la subcampeona del Mundial de 2026 mostró una intensidad extraordinaria.

Martinez fue un pilar de la victoria y situó la exhibición como punto de partida de una nueva era. El veterano portero asumió un papel fundamental de liderazgo para guiar a una generación más joven de talentos ofensivos. Hubo cinco cambios con respecto al equipo que sufrió una derrota por 2-1 ante Uruguay el viernes pasado. La rápida reacción puso de manifiesto la notable profundidad de la plantilla de la que dispone actualmente el seleccionador Lionel Scaloni.

Martinez quiere volver a enamorar a la afición

Martinez llevó el brazalete de capitán en Córdoba debido a una lesión reciente del defensa Cristian Romero. Tras dejar su portería a cero, el portero del Chelsea lanzó un apasionado mensaje sobre el futuro del equipo sin Messi.

«Queremos que la afición vuelva a enamorarse del equipo», declaró Martinez después del partido. «Sabíamos que teníamos que dar un poco más y queríamos empezar a ganar ya en esta nueva etapa sin Leo».

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El partido también supuso un triunfal regreso para Martinez tras ser operado de una fractura de mandíbula . «Las ganas siempre están. Me han pasado varias cosas últimamente y tenía que estar bien porque mis compañeros me necesitan», añadió.

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Paz y Alvarez lideran una exhibición ofensiva implacable

Mientras Martinez aportaba seguridad atrás, los jóvenes delanteros de Argentina protagonizaron una primera parte frenética. Nico Paz marcó dos goles y se consolidó como uno de los principales candidatos a heredar algún día la emblemática camiseta con el número 10.

Julian Alvarez también firmó un doblete en la primera parte. Franco Mastantuono sustituyó después a Paz en el descanso y no tardó en marcar otros dos goles. Alexis Mac Allister completó el abultado 7-0. En el otro extremo del campo, Martinez alcanzó las 47 porterías a cero con Argentina e igualó oficialmente el récord de la selección, en poder de Sergio Romero.

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Argentina mira hacia una prometedora nueva etapa

Esta contundente victoria demuestra que Argentina todavía puede desplegar un fútbol ofensivo demoledor sin su legendario referente. La selección argentina buscará ahora dar continuidad a esta actuación impecable. Con el apoyo incondicional de la afición, la nueva etapa de Argentina ya ha comenzado de la mejor manera posible.