Compartir Sigue a GOAL en Google

El Chelsea no podrá contar con el portero Emi Martinez durante varias semanas después de que el internacional argentino se sometiera a una operación por una fractura de mandíbula. El entrenador Xabi Alonso confirmó este importante contratiempo por lesión antes del esperado partido de la Premier League que su equipo disputará contra el Tottenham Hotspur este fin de semana.

Anuncios

Un duro golpe para el Chelsea

El Chelsea ha sufrido un importante contratiempo: el portero Martinez estará varias semanas de baja. El internacional argentino ha sido operado con éxito de una fractura de mandíbula.

El desafortunado incidente se produjo durante la brillante victoria del Chelsea por 2-0 ante el Everton en la Premier League el pasado fin de semana. Martinez tuvo que abandonar el terreno de juego con evidentes molestias y fue trasladado de inmediato al hospital para someterse a una evaluación médica urgente. La lesión deja a Alonso sin su portero titular de confianza en un tramo crucial del calendario nacional.

El doloroso choque con Branthwaite

La grave lesión facial fue consecuencia directa de un fuerte choque sobre el césped. Martinez chocó con el defensa del Everton Jarrad Branthwaite durante el partido del fin de semana y tuvo que ser sustituido de inmediato. En su rueda de prensa del viernes, Alonso ofreció a los medios una actualización poco alentadora sobre el estado de su portero titular. El entrenador del Chelsea confirmó la operación y se mostró prudentemente optimista respecto al plazo de recuperación.

«Ha estado mejor; le han operado», explicó Alonso a los periodistas. «Todavía tenemos que esperar. Estará de baja unas semanas. Esperemos que sean más bien pocas».

Anuncios Anuncios

Penders se prepara para asumir la titularidad

Con Martinez de baja durante las próximas semanas, el Chelsea recurrirá ahora a Mike Penders para defender su portería. Se espera que el guardameta suplente sea titular mientras el Chelsea intenta mantener su buena dinámica.

Related Topics

Penders ya dio a la afición una breve muestra de sus capacidades cuando sustituyó al lesionado Martinez ante el Everton. Alonso está convencido de que su sustituto está plenamente preparado para afrontar la exigencia de la Premier League.

«Está preparado», afirmó Alonso con confianza. «Ha entrenado bien y ha jugado un par de partidos de copa en los que demostró que tiene un buen nivel. Cuando salió ante el Everton, mostró en pocos minutos su personalidad y sus cualidades».

Anuncios

Espera el derbi londinense ante el Tottenham

El Chelsea debe adaptarse rápidamente a la ausencia de Martinez mientras se prepara para un importante derbi londinense. Alonso dirigirá a su equipo en un trascendental partido de la Premier League en casa ante el Tottenham el sábado. Después del encuentro del fin de semana, los servicios médicos del club seguirán de cerca la evolución de Martinez. La afición espera que el argentino pueda regresar pronto al terreno de juego y hacerlo sin riesgos.