Emery reconoce el interés del Newcastle

El culebrón en torno al futuro de Unai Emery sigue, y podría resolverse en las próximas horas. El técnico del Villarreal ha reconocido en los micrófonos de "Movistar" tras la victoria en Champions ante el Young Boys que el Newcastle se ha interesado en él.

"Hay un interés pero no ha llegado ninguna oferta. Si llega hablaría antes con Fernando (Roig). Ni cierro ni abro la puerta", ha admitido el técnico tras el encuentro.

Emery, respetuoso con el Villarreal

"Si hubiera una oferta, hablaría con Fernando Roig y el club. Es a quien debo respeto. No cierro ni abro la puerta, estoy a la expectativa. Cuento con el club a la hora de valorar el interés", ha afirmado.

"Lo único cierto... procuro alejarme, es que ha manifestado un interés. Pero del interés, he estado pensando en el partido, no tengo mayor noticia. No hay ninguna oferta, que tiene que ser vía club y vía personal. Estoy centrado en el Villarreal, en principio no hay más allá de eso para decir que me voy. Voy a seguir preparando el partido ante el Getafe", expresó.

Ha hablado con el presidente

"Hemos estado hablando con naturalidad del ruido. El que se siente incómodo soy yo, he procurado aislarme. Hemos estado concentrados y lo mismo que le he dicho a él es lo mismo, hay interés pero no había más pasos. Lo que tengo que hacer es seguir pensando en el Villarreal", comentó.

¿La oferta es satisfactoria en lo económico?

"Esta respuesta viene antes, no puedo decir nada más ni analizar porque lo que hago es analizar lo nuestro. Lo que sí tengo claro es que mi dedicación es dónde estoy, ahora en el Villarreal", analizó.

Roig, muy claro sobre Emery

También ha hablado después del encuentro el presidente del conjunto amarillo, Fernando Roig. El dirigente se ha mostrado sincero sobre la situación sobre su actual entrenador.

"Tiene un contrato firmado con el Villarreal y su obligación es, no sentarse, sino ganar el partido", afirmó.

- ¿Usted puede asegurar que @UnaiEmery_ se va a sentar el domingo en el partido ante el Getafe?

Parejo, sincero sobre la situación

Tras el encuentro, Dani Parejo, futbolista del 'Submarino Amarillo', también habló para "Movistar" y se sinceró sobre la situación en torno al que es en estos momentos entrenador del cuadro castellonense.

"Nosotros y el míster hemos afrontado el partido como una final. No se ha hablado de los rumores. El míster, el cuerpo técnico y nosotros somos profesionales y le hemos dedicado todo al partido. Hoy nos jugábamos mucho y no podíamos pensar en qué puede pasar mañana, pasado o al otro. El míster ha preparado el partido como todos. Si hay algo será él el que lo diga. Estamos contentos con él. Es un grandísimo entrenador y cada uno debe decidir. No depende de mí", expresó.