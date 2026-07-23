Emergencia en defensa en el Napoli, Allegri pide ayuda al mercado: Solet y Romero, nombres calientes en las cuotas

La derrota en el amistoso por 3-1 ante el Arezzo hace saltar una señal de alarma para el mercado de fichajes del Napoli, con la mirada puesta sobre todo en la defensa, a la luz de los tres goles encajados y de la lesión de Alessandro Buongiorno. El perfil adecuado para reforzar la zaga a las órdenes de Massimiliano Allegri podría ser Oumar Solet del Udinese, ya una pieza codiciada de nuestro campeonato. Un nombre que seduce a las casas de apuestas: su llegada al Napoli se paga a 6,00 en Snai, igualado en la pizarra con Cristian Romero del Tottenham, ya protagonista en la Serie A con las camisetas de Genoa y Atalanta, y autor de un gran Mundial. La alternativa, sin embargo, podría llegar de un rival como la Juventus, donde soplan vientos de adiós para Federico Gatti, ya entrenado por Allegri en sus años en la Continassa. El cambio de camiseta se paga a 1,75 en Betflag.