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El Chelsea sufrió este viernes por la noche su tercera derrota consecutiva en la Premier League. El equipo dirigido por Xabi Alonso cayó por 3-2 en su visita al Nottingham Forest pese a la excelente actuación de Emmanuel Emegha tras salir del banquillo. El delantero neerlandés marcó los dos goles del conjunto londinense, pero no pudo evitar la derrota.

El Chelsea viajó al City Ground con poca confianza. Los Blues habían perdido sus dos anteriores partidos de liga ante el Sunderland (1-0) y el Leeds United (1-4), y ocupaban la octava posición de la Premier League antes de la duodécima jornada.

Emegha comenzó en el banquillo del Chelsea, ya que Alonso prefirió a Danny Welbeck en punta. Jorrel Hato fue baja por unas molestias persistentes en la espalda. En el Nottingham Forest, Liam Delap, exdelantero del Chelsea, salió de inicio.

El equipo local salió con fuerza y se adelantó a los cinco minutos. Un centro largo llegó a Igor Jesus, que batió al portero Emiliano Martínez con una magnífica volea a la escuadra: 1-0.

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El Chelsea se vio completamente superado en los primeros minutos por los hombres de Oliver Glasner y apenas logró salir de la presión. Roméo Lavia y Welbeck generaron algo de peligro para los visitantes antes del descanso, pero no hubo más goles en la primera mitad.

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Alonso dio entrada a Emegha por Welbeck casi inmediatamente después del descanso. Poco después, el neerlandés vio cómo Wesley Fofana cometía un error evidente al derribar a Delap dentro del área. Morgan Gibbs-White engañó a Martínez desde los once metros: 2-0.

Emegha solo necesitó unos minutos para dejar su huella en el partido. En el minuto 54, el delantero neerlandés envió el balón a la esquina inferior de la portería con una volea rasa y pudo celebrar el gol tras una tensa revisión del VAR por un posible fuera de juego: 2-1.

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El Chelsea reclamó después un penalti cuando el balón golpeó en el brazo de Jair Cunha, pero el árbitro Andy Madley no lo señaló. En el otro extremo, Gibbs-White volvió a marcar en el minuto 73 al picar el balón por encima de Martínez tras un magnífico pase al hueco de Xaver Schlager.

El partido parecía sentenciado hasta que Emegha volvió a aparecer en el minuto 89. El suplente se elevó por encima de sus rivales en el segundo palo y cabeceó con precisión al palo largo para devolver toda la emoción al encuentro: 3-2.

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Sin embargo, el Chelsea no consiguió rescatar un punto en los cinco minutos de tiempo añadido. La presión sobre Alonso aumenta tras una nueva derrota, mientras que el Nottingham Forest suma tres puntos muy bienvenidos en su lucha por evitar el descenso.