Compartir Sigue a GOAL en Google

Jude Bellingham, estrella del Real Madrid y de la selección inglesa, ha recibido numerosos elogios por su gesto con la periodista Elizabeth Conway, reportera de BBC Sport, durante una entrevista tras la goleada por 5-1 al Eindhoven en la Liga de Campeones: se negó a permitir que otro periodista la interrumpiera e insistió en darle la oportunidad de terminar sus preguntas.

Anuncios

Según el diario británico «Daily Mail», en la zona mixta del Santiago Bernabéu, tras el partido disputado el martes, se vivió una escena que generó una enorme repercusión en las redes sociales. Conway hablaba con Bellingham y le preguntaba por su magnífico gol cuando otro periodista intervino e interrumpió la conversación, en un intento de dar por terminada la entrevista antes de que la reportera pudiera formular su segunda pregunta.

Pero el centrocampista inglés, de 23 años, se negó a ceder ante la interrupción y se dirigió al periodista que había intervenido con un «Perdona, tiene otra pregunta», un gesto que muchos interpretaron como una muestra de respeto hacia la reportera y de su empeño en que pudiera realizar la entrevista sin interferencias.

Las imágenes del episodio se difundieron ampliamente en las redes sociales y Bellingham recibió elogios de los aficionados, que lo describieron como una persona con clase y un ejemplo para los jóvenes, sobre todo porque actuó en una situación en la que no estaba obligado a intervenir, pero eligió defender el derecho de la periodista a terminar su trabajo.

Por su parte, Elizabeth Conway habló del episodio en una intervención en la BBC, en la que agradeció el gesto de la estrella del Real Madrid y aseguró que lo ocurrido había añadido una nueva faceta a la imagen que los aficionados tienen del futbolista inglés, que goza de una gran atención mediática en España.

Anuncios Anuncios

Conway explicó que hacer entrevistas en la zona mixta del Santiago Bernabéu es una tarea complicada: «Es un caos en toda regla. Está claro que conseguir una entrevista con Jude es exactamente lo que queremos, como reportera inglesa que trabaja en el Real Madrid. Es un tesoro muy valioso».

Related Topics

Alternativa Premium Orange TV ✅ Integra directamente en su dial todos los canales de la Champions de Movistar ✅ Ofrece la posibilidad de tener LaLiga y competiciones europeas en una misma factura ✅ Ideal para quienes prefieren la infraestructura de red de Orange en lugar de Telefónica Precio mensual desde Variable Contrata Orange TV Final Gratuita RTVE ✅ Garantiza la emisión en directo y en abierto de la gran final de la Champions League ✅ Accesible en cualquier televisor de España a través de la TDT convencional ✅ Streaming completamente gratuito sin necesidad de suscripción en la app RTVE Play Final Gratuita Gratis haga clic aquí Alternativa Premium Orange TV ✅ Integra directamente en su dial todos los canales de la Champions de Movistar ✅ Ofrece la posibilidad de tener LaLiga y competiciones europeas en una misma factura ✅ Ideal para quienes prefieren la infraestructura de red de Orange en lugar de Telefónica Precio mensual desde Variable Contrata Orange TV Final Gratuita RTVE ✅ Garantiza la emisión en directo y en abierto de la gran final de la Champions League ✅ Accesible en cualquier televisor de España a través de la TDT convencional ✅ Streaming completamente gratuito sin necesidad de suscripción en la app RTVE Play Final Gratuita Gratis haga clic aquí Alternativa Premium Orange TV ✅ Integra directamente en su dial todos los canales de la Champions de Movistar ✅ Ofrece la posibilidad de tener LaLiga y competiciones europeas en una misma factura ✅ Ideal para quienes prefieren la infraestructura de red de Orange en lugar de Telefónica Precio mensual desde Variable Contrata Orange TV

Añadió que Bellingham no suele prodigarse en las entrevistas, sobre todo en la zona mixta, donde se agolpan numerosos periodistas deseosos de obtener declaraciones de los jugadores tras los partidos, lo que hace que llegar hasta él y tener la oportunidad de hacerle preguntas resulte muy difícil.

Conway siguió describiendo el ambiente en la zona mixta y explicó que los periodistas compiten por llegar a los jugadores entre cámaras, micrófonos y empujones de los reporteros: «Hay micrófonos, cámaras y hombres altos que estiran los brazos por encima de ti», dijo, en referencia a las dificultades a las que se enfrenta en su trabajo.

Anuncios

La periodista explicó que es una de las poquísimas reporteras que trabajan en este ámbito en el estadio, además de uno de los pocos periodistas ingleses que cubren al Real Madrid, por lo que hacerse notar y conseguir un buen sitio para realizar las entrevistas es fundamental para ella.

Conway consideró que la intervención de Bellingham fue un gesto muy amable, elogió su carácter y su respeto hacia los periodistas, y afirmó que lo que hizo confirmó una vez más que es un jugador educado que respeta su trabajo. Añadió que este episodio permitió al público descubrir una faceta más de la estrella inglesa, al margen de su rendimiento sobre el césped.

Anuncios

Durante la entrevista, Conway había preguntado a Bellingham qué sintió tras marcar su espectacular gol de lejos en el minuto 60 ante el Eindhoven, un tanto que puso por delante al Real Madrid (2-1) y que contribuyó a reforzar su dominio en un duelo europeo que terminó con una goleada blanca (5-1).

El centrocampista inglés respondió que le sorprendió un poco la ocasión que se le presentó. Explicó que al principio pensaba buscar a un compañero libre para pasarle el balón, pero vio que la pelota le quedaba bien para disparar y decidió intentarlo: «Sabía que podía controlar el balón y dominarlo, pero normalmente miro a ver quién está libre para darle el pase. Esta vez el balón me quedó bien, así que me dije que iba a chutar».

Anuncios

Bellingham añadió que fue un gol bonito e importante para el equipo, porque dio al Real Madrid el segundo tanto y amplió su dominio del partido, antes de que el conjunto blanco siguiera imponiéndose y sentenciara el encuentro con un resultado abultado ante su afición.

Después de que el jugador le permitiera continuar la entrevista, la periodista le hizo otra pregunta sobre cómo valoraba su nivel actual con el Real Madrid y con la selección inglesa, y si se veía en su mejor momento. El futbolista aseguró que no se preocupa demasiado por evaluar lo que ya ha hecho, sino que se centra en prepararse para el siguiente partido.

Anuncios

«La mentalidad consiste en centrarse en el próximo partido. Creo que tu nivel depende de lo que hagas en el siguiente encuentro; lo que hiciste en el anterior no importa realmente», afirmó Bellingham, que señaló que, en cuanto termina cada partido, su atención pasa rápidamente a preparar el siguiente reto.

El jugador concluyó subrayando que disfrutar de las conversaciones con los medios no cambia sus prioridades: «Incluso este partido que acaba de terminar, todo está bien y hablar con vosotros es un placer, pero ahora mi atención tiene que pasar a preparar el próximo partido».

Anuncios

Por su parte, Conway publicó los detalles de la conversación en sus redes sociales y destacó que Bellingham esperó a que terminara de hacer sus preguntas, en señal de agradecimiento por su actitud, mientras los aficionados seguían elogiando un gesto que se convirtió en una de las imágenes más compartidas tras la victoria del Real Madrid sobre el Eindhoven.

La noche de Bellingham no se limitó a su golazo y a su contribución a la victoria del Real Madrid, sino que también sirvió para poner de relieve su personalidad y su manera de afrontar las situaciones con los medios, después de acaparar las miradas con su gesto hacia la periodista inglesa. Así, recibió nuevos elogios de los aficionados, esta vez al margen de su rendimiento sobre el terreno de juego.