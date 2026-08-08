«La situación de Sacha está clara, el club la ha comunicado claramente. Estamos buscando una solución», dijo Kompany tras la victoria por 2-1 en el amistoso ante el Aston Villa del viernes en Hong Kong. «Pero, al final, me impresiona la manera en que entrena y juega. Lo da todo. Eso es, por supuesto, lo que se espera de un futbolista profesional. Pero he visto a muchos jugadores en su situación que no son capaces de hacerlo».

Al igual que los otros dos jugadores de vuelta tras cesión, Joao Palhinha y Bryan Zaragoza, Boey también debe dejar el Bayern de Múnich obligatoriamente en este periodo de traspasos. «Para los tres no habrá futuro en el Bayern de Múnich», subrayó el director deportivo Max Eberl ya a finales de julio. «Si uno decide quedarse aquí, será relativamente duro y complicado para él, porque no va a desempeñar un papel importante».

Boey llegó al Bayern de Múnich en enero de 2024 procedente del Galatasaray por 30 millones de euros, pero no pudo cumplir las expectativas depositadas en él en los dos años siguientes. En la segunda mitad de la pasada temporada, el francés jugó cedido en su exclub, el Galatasaray, aunque posteriormente no se concretó un traspaso definitivo.

El Bayern de Múnich pide supuestamente 15 millones de euros por Sacha Boey

Supuestamente, el club muniqués pide 15 millones de euros por Boey, una cifra que hasta ahora habría ahuyentado a los interesados existentes de la Premier League. En los últimos meses, Boey también fue vinculado con clubes de la Ligue 1 francesa.

Como Boey, a diferencia de la mayoría de los otros profesionales muniqueses, ni participó en el Mundial ni tenía que lidiar con molestias, tuvo muchos minutos durante la pretemporada. Contra el Aston Villa fue titular, como ya lo había sido antes en el 15-0 ante el FC Rottach-Egern.

«Creo que jugó muy bien», opinó Kompany. En el minuto 80, Boey fue sustituido con unas leves molestias, pero al parecer no hay problemas graves. «Parece estar bien. Solo recibió un golpe».