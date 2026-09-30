Elogiando a los propietarios emiratíes: el primer ministro de Reino Unido advierte del desastre que supondría la venta del Manchester City

Andy Burnham, primer ministro de Gran Bretaña, expresó su profunda preocupación ante la idea de que los propietarios del Manchester City vendan el club, después de que este fuera declarado culpable de la mayoría de los 115 cargos que se le imputan por violar las normas financieras de la Premier League inglesa.

Una comisión independiente concluyó declarando culpable al Manchester City de la mayoría de los cargos que se le imputan, un fallo que se espera que el club recurra antes del plazo del 2 de octubre, ya que el City sigue negando haber cometido cualquier infracción.

Los resultados de la comisión revelaron que el club firmó «contratos ficticios» con varios socios comerciales dentro de un plan para ocultar una financiación secreta superior a los 830 millones de libras esterlinas, mientras que la Premier League afirmó que el City «violó las normas de la liga de forma sistemática durante cerca de una década».

Esto se produce en un momento en el que el organismo independiente regulador del fútbol, creado por el Gobierno en 2025, declaró que el caso planteó «cuestiones graves», señalando que estudiará las opciones disponibles, incluida la retirada de la licencia de propiedad del club a sus dueños, una vez concluyan los procedimientos disciplinarios.

Se espera que la comisión celebre una audiencia para determinar la sanción, que podría prolongarse durante meses, y las posibles sanciones oscilan entre una cuantiosa multa económica, una deducción de puntos o la exclusión de la Premier League, hasta la retirada al club de los ocho títulos que ganó durante el período en cuestión.

Burnham: su pérdida sería catastrófica

Cuando Chris Mason, editor político de la cadena británica «BBC», le preguntó si estaba preocupado por que los propietarios del City vendieran el club, Burnham dijo este miércoles: «Estaría muy preocupado por perderlos».

Y añadió Burnham, alcalde del Gran Mánchester hasta el pasado junio: «Han sido un socio fundamental en la construcción del Mánchester moderno y, sin duda, en convertir al Manchester City en la potencia mundial que es ahora».

Continuó: «Doy las más sinceras gracias al City Football Group y a los demás propietarios por el dinero que inyectaron no solo en el Etihad y en el complejo que lo rodea, sino en toda la ciudad», subrayando que confía «con toda seguridad» en que sus relaciones con los propietarios del club durante su mandato como alcalde resistirán el escrutinio.

Burnham señaló que los propietarios del club desde 2008, encabezados por el jeque Mansour, viceprimer ministro de los Emiratos Árabes Unidos, han invertido de forma masiva en la ciudad.

Una defensa del City desde el feudo del Everton

Burnham hizo sus declaraciones desde el estadio Hill Dickinson, feudo del Everton, el equipo del que es aficionado, en una llamativa paradoja, ya que el propio Everton había tenido problemas con las normas financieras cuando se le imputó un cargo y se le dedujeron 10 puntos por infracciones leves en noviembre de 2023, reducidos a 6 puntos tras el recurso.

Burnham dijo: «El Everton estuvo en esta situación hace unos años, y quizá recuerden que defendí al Everton en aquel caso porque sigo creyendo firmemente que no fue tratado con justicia. Recuerdo que la gente condenaba al Everton entonces y, mirando atrás, creo que muchos dirán que la forma en que se gestionó el asunto no fue justa».

Y concluyó: «Es frustrante que la gente se apresure a emitir juicios. Hay mucho en juego para la afición del Manchester City, para el club y para la propia ciudad de Mánchester, pero sería un error por mi parte intervenir».

Por su parte, el Manchester City emitió un comunicado en el que expresó su «decepción y sorpresa ante la opinión de la comisión de la Premier League», reafirmando su inocencia respecto a todos los cargos.



