Elizegi, nuevo presidente del Athletic: "Me gustaría ver a Euskadi en la Eurocopa"

"Echo de menos ese Euskadi-España. Sería un partido precioso", ha declarado el máximo mandatario rojiblanco.

El nuevo presidente del Athletic, Aitor Elizegi, pasó por el micrófono de El Larguero para hablar de distintos temas, tanto del equipo rojiblanco como de su deseo de ver a la selección de Euskadi "en la Eurocopa".

¿Quién es Aitor Elizegi?

"Echo de menos ese Euskadi-España. Sería un partido precioso. Mientras tanto, me gustaría ver a Euskadi en la Eurocopa. Me da igual los que se enfaden o no se enfaden. Eso no quita para que un Euskadi-España también os gustaría verlo a vosotros", dijo Elizegui.

Oficialidad a la selección Euskadi: "Entiendes bien. No puedo negar ese camino. Para nosotros sería bonito. Pensamos que aportaríamos a Europa esa forma de entender el fútbol. Sería compatible convivir ambas selecciones. No me toca a mí arreglar esto. Hay gente con más capacidad que yo pondré mi granito de arena siempre desde la lealtad. Me gusta conciliar no los desencuentros".

El máximo mandatario reconoce que le gustaría que el País Vasco obtuviera la independencia: "Entiende bien. Dentro de las reglas de juego, entiende bien".

El artículo sigue a continuación

Es usted nacionalista vasco ¿Independentista también?: "Está muy cerca. De ese nacionalismo que considera que podemos convivir al norte y al sur. Hablamos de la oficialidad de nuestra selección. Es un recorrido que se podría hacer natural. En el desarrollo estatuario, como dice mi Lehendakari -presidente del Gobierno en el País Vasco-, me gustar llegar lo más lejos posible, siempre dentro de las reglas del juego y la lealtad al proyecto creado entre todos".

El Athletic ha disputado siempre la Liga española y se siente "a gusto": "Es la liga que jugamos. No podemos jugar la Premier todavía. Mientras tanto estamos a gusto compitiendo en una liga buena, dura, que tiene calidad y nos ofrece la posibilidad de jugar con jugadores de casa solo. Eso es importante para nosotros".