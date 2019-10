Pase lo que pase esta noche en el - Grecia, el partido será histórico. Y es que la Azzurra, pese a ser local, no será Azzurra. El combinado de Roberto Mancini jugará en el Olímpico de vestido de verde, algo que solamente hizo 65 años atrás.

No te pierdas a Mou, CR7 y Neymar, The Making Of, en exclusiva por DAZN. ¡Suscríbete ahora, tienes un mes de prueba gratis!

La marca deportiva Puma se la juega con una apuesta arriesgada para vestir al equipo italiano. La nueva camiseta verde de Italia, que se inspira en los tejidos y la arquitectura propia de la época del Renacimiento, se remonta a aquella "Maglia Verde" de 1954 y celebra la nueva ola de talentos transalpinos dentro y fuera del campo.

El artículo sigue a continuación

En 1954, también en Roma, Italia disputó contra un partido que terminó con victoria local por 2-0. La camiseta, conocida como la "Maglia Verde", estaba hecha de lana. Después de aquel compromiso, las categorías inferiores de 'La Nazionale' utilizaron el verde como color principal de su primera equipación. El azul, que sólo usaba la Absoluta, representaba el honor que significaba estar en el equipo nacional.

#Italy’s new #Renaissance Kit celebrates the #Azzurri’s rising talents 🇮🇹✨



The article 👉 https://t.co/X6TEUFTUYI@pumafootball drew inspiration from the green shirt worn just once by Italy in the 2-0 win over #Argentina at #Rome’s Stadio Olimpico in 1954#NewWaveRises pic.twitter.com/v4F8yafD6E