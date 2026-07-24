Eligió un lenguaje diferente: Infantino elogia a Argentina pese a la tormenta de críticas y la investigación de la FIFA

Gianni Infantino, presidente de la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA), envió un mensaje de felicitación oficial a Claudio Tapia, presidente de la Federación Argentina, pese a la derrota de la selección de su país en la final del Mundial 2026 ante España por un gol a cero tras la prórroga.

La Asociación del Fútbol Argentino publicó a través de su sitio oficial el texto del mensaje que Infantino envió a Tapia, que incluyó un gran elogio al recorrido de la Albiceleste en el torneo, a pesar de la polémica que acompañó al equipo durante la competición del Mundial.

Elogio al esfuerzo de Argentina

Infantino dijo en su mensaje: "En el magnífico estadio de Nueva York-Nueva Jersey, Argentina obtuvo la medalla de plata en el Mundial 2026, tras una emocionante final ante España. Quiero reiterar mis más sinceras felicitaciones por este importante éxito para el fútbol argentino. El Mundial permanecerá en nuestra memoria como una celebración inolvidable de este deporte, marcada por partidos espectaculares, la aparición de nuevos talentos, la presencia de las mayores estrellas del deporte y el ambiente excepcional en los estadios repletos de aficionados".

El presidente de la FIFA elogió la actuación de la selección argentina, considerando que su recorrido contribuyó en gran medida al éxito del torneo, al afirmar: "La magnífica actuación de la Albiceleste contribuyó de manera decisiva a hacer de esta edición un acontecimiento excepcional que atrajo a millones de aficionados al fútbol de todo el mundo".

Infantino pidió a Tapia que trasladara sus felicitaciones a todos los integrantes de la selección, señalando: "Envío mis más sinceras felicitaciones a todos los que contribuyeron a lograr este magnífico resultado: los jugadores, el entrenador Lionel Scaloni, los cuerpos técnico y médico y, por supuesto, la numerosa afición que apoyó y alentó al equipo durante todo el torneo".

Y agregó: "Estos logros son siempre fruto del trabajo duro, la profesionalidad y una gran atención al detalle, pero también son producto de la pasión, el compromiso y el amor por este maravilloso deporte. Todo ello augura un futuro muy prometedor y abre, sin duda, el camino hacia nuevos grandes éxitos para el fútbol argentino".

Al cierre de su mensaje, Infantino dirigió unas palabras cordiales a Tapia, quien también ocupa un cargo como miembro del Consejo de la Federación Internacional de Fútbol Asociación, al decir: "Te deseo mucho éxito en las próximas competiciones y espero verte muy pronto".

No fue la primera vez que Infantino dirigió un mensaje a Argentina tras el final del Mundial, ya que envió palabras similares a través de su cuenta en la plataforma Instagram el pasado martes.

Infantino ignora la polémica

Infantino no abordó en su mensaje la polémica que acompañó el recorrido de la selección argentina en el torneo, pese a las críticas de algunas selecciones y observadores acerca de decisiones arbitrales que suscitaron interrogantes.

Hossam Hassan, director técnico de la selección de Egipto, había criticado algunas decisiones arbitrales tras la eliminación de su equipo ante Argentina en los octavos de final, al considerar que algunas situaciones favorecieron al anterior campeón del mundo.

Asimismo, algunas jugadas durante el torneo generaron una amplia polémica, además de las escenas que siguieron a la final, después de que varios jugadores de Argentina recibieran críticas por roces con jugadores de España.

El partido de la final registró numerosos episodios de violencia, entre los que destacan la expulsión de Enzo Fernández tras su fuerte entrada sobre Pau Cubarsí, además de la agresión de Leandro Paredes a algunos jugadores de la selección española tras el pitido final.

La polémica no se detuvo ahí, sino que los jugadores de Argentina decidieron dirigirse a su afición y no seguir el levantamiento de la copa por parte de la selección española, en una imagen que suscitó controversia.

La FIFA anunció la apertura de una investigación oficial sobre las escenas que siguieron al partido de la final.

En su comunicado señaló: "Tras evaluar los informes del partido de la final del Mundial entre España y Argentina, y de conformidad con el artículo 36 del Código Disciplinario de la FIFA, la Comisión Disciplinaria ha designado a un fiscal de disciplina y ética para investigar las posibles infracciones del reglamento en relación con los hechos posteriores al partido".

El comunicado agregó: "La Comisión Disciplinaria de la FIFA comunicará detalles adicionales en cuanto se complete el informe del fiscal".

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