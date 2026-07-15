Elia ofrece información actualizada sobre Royston Drenthe: «Se siente atrapado en su propio cuerpo»

Eljero Elia se emociona este miércoles en Het Oranje Café al hablar de Royston Drenthe. El exjugador del Feyenoord y del Real Madrid sufrió un infarto cerebral en octubre. «No se lo deseas a nadie».

«Lo considero de la familia. Le podría haber pasado a cualquiera», afirma Elia al inicio del programa de entrevistas de SBS6. «No se lo deseas a nadie. Simplemente está atrapado en su propio cuerpo».

«Su brazo izquierdo sigue paralizado y ha perdido el habla, pero lucha con uñas y dientes. Nosotros solo podemos darle cariño y apoyo, incluirlo en todo lo que hacemos. Es doloroso», afirma el conmovido extremo.

El presentador Sam van Royen pregunta cómo se comunica Drenthe con los suyos. «A veces se le entiende, otras no. No se expresa bien», explica Elia. «Si pasas más tiempo con él, acabas entendiendo lo que quiere decir».

«Terapia y tratamiento. Debe hacerlo y lo está haciendo, cada vez mejor. Pasitos de bebé, pero avanza, y eso es lo importante», concluye con optimismo.

Drenthe (38) sufrió un infarto cerebral el año pasado durante el rodaje de «Nog Eén Keer Fit». Desde entonces, el exjugador zurdo trabaja en su recuperación, aunque, según Elia, el progreso es irregular.