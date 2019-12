Elecciones en Boca 2019: los resultados finales y el récord de votantes

Pone en sacrificio su estatus de ídolo. Vuelve para tomar las decisiones del fútbol de @bocajrsoficial. #Riquelme regresa al patio de su casa, ahora como dirigente. La pelota -y el mate-, de su lado. La orquesta vuelve a ser suya.

A post shared by Goal en Español (@goalenespanol) on Dec 8, 2019 at 6:47pm PST