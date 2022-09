Elecciones a presidente de Independiente: cuándo son, fecha y día, quiénes son los candidatos, ganador, cómo se define, proyectos deportivos y todo lo que necesitas saber

El Rojo es un hervidero, sus malos resultados adentro de la cancha se suman a la problemática vida política. ¿Los hinchas? Piden elecciones.

La vida deportiva de Independiente no pasa por su mejor momento. Si bien ya no se encuentra en los últimos puestos, sigue muy lejos de pelear un torneo y, también, de clasificar a copas continentales. No obstante, una buena noticia es que pronto tendrán elecciones. Esto se logró gracias a la exigencia de los socios, manifestándose en el Libertadores de América y en la sede social.

¿Por qué se suspendió Independiente vs Atlético Tucumán?

Es que los comicios en la institución tenían fecha para el 19 de diciembre de 2021, pero la prescripción a una de las listas (Unidad Independiente) y la posterior medida cautelar que esta presentó en la Justicia, hizo que el acto democrático se posponga.

Una vez que la ley dio el visto bueno a la agrupación encabezada por Fabián Doman para presentarse, ya estaba todo encarrilado para sufragar, pero la Junta Electoral del Rojo dilató la situación al punto de estar en desacato.

CUÁNDO SON LAS ELECCIONES

Las elecciones serán el próximo 2 de octubre. Fue una pulseada hasta el final entre oficialismo y oposición que, aparentemente, ganaron los primeros. Es que desde el bando de los Moyano intentaron dilatar todo lo posible la jornada electoral, mientras que sus rivales buscaban hacerlo cuanto antes.

CANDIDATOS

Hay tres agrupaciones que se disputarán el poder. Como parte del oficialismo se encuentra la Agrupación Independiente, que el 6 de julio de 2014 ganaron las elecciones con un 69% de los votos y en 2018 fueron reelectos con el 89%.

La cabeza es Hugo Moyano, mientras que Héctor "Yoyo" Maldonado hace las veces de Vicepresidente. Además, Pablo Moyano, hijo de Hugo, es el Tesorero. Ya han anunciado en una reunión de Comisión Directiva que bajarán su candidatura y se irán del club.

De todos modos, la lista oficialista sigue en pie: Javier Mazza es el candidato a presidente; lo acompañarán Gustavo López, vicepresidente de ENACOM, y Baldomero Álvarez, candidato en 2011. El discurso polarizador que utiliza es Asociación Civil vs. Privatización: “El domingo es una divisoria de modelos, para ver si Independiente avanza con más asociación civil y de los socios o si se va camino a una privatización”.

El principal opositor es Unidad Independiente, encabezado por el trinomio conformado por Fabián Doman, Néstor Grindetti y Juan Marconi. En las elecciones suspendidas iban a presentarse bajo la lista Agrupación Independiente Tradicional, pero su prescripción hizo que los comicios se posterguen.

La tercera posición es para Gente de Independiente, comandada por Claudio Rudecindo. Tanto Silvia Raggio como Gerónimo Nahuel Porta van de Vicepresidente 1 y 2, respectivamente. Según ellos, son "la suma de los proyectos de gestión de todos los sectores. Buscamos profesionalizar la institución. Lo hacemos porque queremos lo mejor para Independiente".