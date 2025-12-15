Eldense vs. Real Sociedad, Copa del Rey: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

Eldense recibe a Real Sociedad en el Copa del Rey Ronda de 32 en el Estadio Municipal Nuevo Pepico Amat el martes, enfrentando a un resistente equipo de Segunda División contra la fuerza atacante de La Liga.

Eldense llega con una fuerte forma en casa, invicto en 11 de sus últimos 12 partidos y anotando consistentemente, mientras que Real Sociedad aporta su experiencia en la Copa. Este enfrentamiento promete goles, con ambos equipos favoreciendo el juego abierto.

Cómo ver Eldense vs Real Sociedad, Copa del Rey 2025-26: Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido estará disponible en España a través de M+ LaLiga 5, Teledeporte y RTVE Play, mientras que en México se podrá seguir por Sky Sports.

En Sudamérica el duelo no tiene señal confirmada, de manera que recomendamos NordVPN. Finalmente, en Estados Unidos la transmisión del compromiso estará a cargo de ESPN App y Fubo Sports.

Hora de inicio Eldense vs Real Sociedad

El partido se disputa este martes 16 de diciembre a las 21:00 horas (tiempo de España) y tendrá como escenario el estadio Municipal Nuevo Pepico Amat.

México: 14:00 horas

14:00 horas Argentina: 17:00 horas

17:00 horas Estados Unidos:15:00 horas (tiempo del este)

Noticias del equipo y plantillas

Eldense contra Real Sociedad alineaciones probables Alineación probable Suplentes Alineación probable Suplentes Manager I. Ansotegui

Lesiones y jugadores suspendidos Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado

Noticias del equipo Eldense

Se espera que Barragán mantenga su XI preferido para este partido, a menos que haya contratiempos físicos de última hora.

Hamza Bellari ha tenido un gran impacto en la Copa del Rey, contribuyendo con dos goles y una asistencia en solo 150 minutos de acción esta temporada.

Noticias del equipo Real Sociedad

Aunque Luka Sučić se ha reincorporado recientemente a la plantilla de la Real Sociedad, el internacional croata puede tomarse las cosas con calma y comenzar el partido en el banquillo.

