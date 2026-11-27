Cómo ver el Eldense vs Girona con una VPN

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. Elige un proveedor de servicios VP de confianza y descarga la aplicación en tu dispositivo (ordenador, móvil o tableta). Elige la ubicación del servidor. Selecciona un servidor VPN en el país donde se emita oficialmente el partido.

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Previa del partido

Segunda Division - Jornada 16 28 nov 2026 - 10:15 Estadio Pepico Amat

El Eldense recibe al Girona en el Estadio Pepico Amat de Elda en un partido de Segunda División que enfrenta a un equipo cercano a la mitad baja de la tabla con otro situado en puestos de ascenso.

El equipo de Javier Calleja ocupa la 16.ª posición en LaLiga2 y llega en un mal momento. Perdió 2-0 ante el Castellón en su último partido, su tercera derrota en cuatro jornadas de liga.

También ha tenido motivos para el optimismo. El Eldense ganó 2-0 al Sabadell a principios de noviembre y se impuso 1-0 a domicilio al Atlético Baleares en la Copa del Rey.

El Girona de Quique Alvarez llega como tercer clasificado. Ganó 2-1 al Eibar en su último partido de liga, después de imponerse 2-1 a domicilio al Real Oviedo.

Entre esas victorias, el conjunto visitante perdió 1-0 ante la Real Sociedad B y 1-0 ante el Almería, por lo que su trayectoria reciente no ha sido impecable. Aun así, la distancia en la clasificación es evidente.

El Eldense tendrá que encontrar la forma de frenar su mala racha ante un equipo que aspira al ascenso. Esto es todo lo que necesitas saber para seguir el partido.

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