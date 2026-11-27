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Elche contra Atlético Madrid alineaciones probables
El Elche de Martín Anselmi tiene cuatro bajas confirmadas: Adam Boayar, Rubén Sánchez, Thomas Lemar y Yago Santiago. No hay sancionados. El once probable lo forman Dituro, Redondo, Sangaré, Chust, Revivo, Villar, Cepeda, Valera, Morcillo, Fer Niño y Abiel Osorio.
El Atlético de Madrid no podrá contar con Cristian Romero ni con Ademola Lookman, y tampoco tiene sancionados. El once probable de Simeone incluye a Oblak, Le Normand, Grimaldo, Hancko, Llorente, Baena, Barrios, Giuliano Simeone, Cardoso, Koke y Julián Álvarez. Se añadirán novedades más cerca del pitido inicial.
Previa del partido
El Elche recibe al Atlético de Madrid en el Estadio Martínez Valero, en un partido de la Primera División que enfrenta a dos equipos en momentos muy distintos de la tabla.
Los locales llegan con la necesidad de sumar. Ocupan el puesto 19 y vienen de empatar 1-1 contra el Levante, un resultado que corta una racha de dos derrotas ligueras seguidas ante el Valencia y el Betis.
El equipo de Martín Anselmi tiene, sin embargo, argumentos para creer. Hace no mucho goleó 0-3 al Rayo Vallecano a domicilio y en Copa del Rey ganó 1-3 a la UD Pinatar.
El Atlético aterriza en Elche tercero en la clasificación y con la moral reforzada. El miércoles venció 2-0 al Viking en la Liga de Campeones, después de ganar 0-3 al Getafe en LaLiga.
El equipo de Diego Simeone quiere confirmar su buen momento tras las derrotas ante Barcelona y Bayern de Múnich. La visita al Martínez Valero llega además con un recuerdo reciente: en abril, el Elche se impuso 3-2 a los rojiblancos en esta misma competición.
A continuación, te explicamos dónde ver el partido por TV y repasamos todo lo que debes saber antes del pitido inicial.
Estado de forma
El Elche suma dos victorias, un empate y dos derrotas en sus últimos cinco partidos. El más reciente fue el 1-1 contra el Levante en LaLiga. Antes perdió 0-2 ante el Real Betis y 0-1 contra el Valencia, y en Copa del Rey ganó 1-3 al UD Pinatar. En total ha marcado siete goles y ha encajado cinco.
El Atlético de Madrid ha ganado tres de sus últimos cinco partidos y ha perdido dos. Su último resultado fue el 2-0 al Viking en la Liga de Campeones, tras el 0-3 al Getafe. Cayó 1-2 ante el Barcelona y 0-2 contra el Bayern Múnich. Acumula ocho goles a favor y cuatro en contra, con tres porterías a cero.
Historial de enfrentamientos
Cara a cara
El último precedente fue el 3-2 a favor del Elche el 22 de abril de 2026 en la Primera División. En los cinco duelos registrados, cada equipo suma dos victorias y hay un empate (1-1 en agosto de 2025). El Atlético ha marcado nueve goles y el Elche, cinco.
La clasificación
|#
|P
|W
|D
|L
|F
|A
|+/-
|Puntos
|Formulario
|1
|13
|12
|0
|1
|51
|15
|+36
|36
W
W
W
L
W
|2
|13
|11
|0
|2
|33
|11
|+22
|33
W
W
W
W
W
|3
|13
|10
|1
|2
|26
|10
|+16
|31
W
L
W
W
W
|4
|13
|8
|3
|2
|21
|16
|+5
|27
D
W
W
D
L
|5
|13
|7
|1
|5
|23
|23
|0
|22
L
W
L
W
W
|6
|14
|6
|2
|6
|23
|33
|-10
|20
W
W
W
L
W
|7
|13
|5
|4
|4
|18
|20
|-2
|19
D
D
L
W
L
|8
|12
|4
|4
|4
|15
|12
|+3
|16
L
D
W
W
L
|9
|13
|4
|4
|5
|18
|18
|0
|16
W
D
L
D
L
|10
|13
|4
|3
|6
|19
|18
|+1
|15
L
W
L
W
D
|11
|13
|4
|3
|6
|14
|14
|0
|15
W
D
W
L
L
|12
|13
|3
|6
|4
|16
|17
|-1
|15
L
D
W
L
D
|13
|13
|4
|3
|6
|13
|23
|-10
|15
W
D
L
L
W
|14
|13
|2
|7
|4
|11
|12
|-1
|13
L
D
L
D
W
|15
|14
|2
|6
|6
|18
|25
|-7
|12
L
D
D
L
L
|16
|12
|3
|3
|6
|15
|22
|-7
|12
L
L
W
L
D
|17
|13
|3
|3
|7
|9
|20
|-11
|12
W
L
W
L
D
|18
|13
|3
|3
|7
|8
|21
|-13
|12
L
L
W
L
D
|19
|13
|2
|5
|6
|15
|21
|-6
|11
D
L
L
W
D
|20
|13
|0
|5
|8
|9
|24
|-15
|5
L
L
L
D
L
En la clasificación de la Primera División, el Elche ocupa la posición 19 y el Atlético de Madrid, la tercera.