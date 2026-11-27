Noticias del equipo

El Elche de Martín Anselmi tiene cuatro bajas confirmadas: Adam Boayar, Rubén Sánchez, Thomas Lemar y Yago Santiago. No hay sancionados. El once probable lo forman Dituro, Redondo, Sangaré, Chust, Revivo, Villar, Cepeda, Valera, Morcillo, Fer Niño y Abiel Osorio.

El Atlético de Madrid no podrá contar con Cristian Romero ni con Ademola Lookman, y tampoco tiene sancionados. El once probable de Simeone incluye a Oblak, Le Normand, Grimaldo, Hancko, Llorente, Baena, Barrios, Giuliano Simeone, Cardoso, Koke y Julián Álvarez. Se añadirán novedades más cerca del pitido inicial.

Previa del partido

Primera División - Jornada 14 28 nov 2026 - 12:30 Estadio Martinez Valero

El Elche recibe al Atlético de Madrid en el Estadio Martínez Valero, en un partido de la Primera División que enfrenta a dos equipos en momentos muy distintos de la tabla.

Los locales llegan con la necesidad de sumar. Ocupan el puesto 19 y vienen de empatar 1-1 contra el Levante, un resultado que corta una racha de dos derrotas ligueras seguidas ante el Valencia y el Betis.

El equipo de Martín Anselmi tiene, sin embargo, argumentos para creer. Hace no mucho goleó 0-3 al Rayo Vallecano a domicilio y en Copa del Rey ganó 1-3 a la UD Pinatar.

El Atlético aterriza en Elche tercero en la clasificación y con la moral reforzada. El miércoles venció 2-0 al Viking en la Liga de Campeones, después de ganar 0-3 al Getafe en LaLiga.

El equipo de Diego Simeone quiere confirmar su buen momento tras las derrotas ante Barcelona y Bayern de Múnich. La visita al Martínez Valero llega además con un recuerdo reciente: en abril, el Elche se impuso 3-2 a los rojiblancos en esta misma competición.

A continuación, te explicamos dónde ver el partido por TV y repasamos todo lo que debes saber antes del pitido inicial.

Estado de forma

El Elche suma dos victorias, un empate y dos derrotas en sus últimos cinco partidos. El más reciente fue el 1-1 contra el Levante en LaLiga. Antes perdió 0-2 ante el Real Betis y 0-1 contra el Valencia, y en Copa del Rey ganó 1-3 al UD Pinatar. En total ha marcado siete goles y ha encajado cinco.

El Atlético de Madrid ha ganado tres de sus últimos cinco partidos y ha perdido dos. Su último resultado fue el 2-0 al Viking en la Liga de Campeones, tras el 0-3 al Getafe. Cayó 1-2 ante el Barcelona y 0-2 contra el Bayern Múnich. Acumula ocho goles a favor y cuatro en contra, con tres porterías a cero.

Historial de enfrentamientos

El último precedente fue el 3-2 a favor del Elche el 22 de abril de 2026 en la Primera División. En los cinco duelos registrados, cada equipo suma dos victorias y hay un empate (1-1 en agosto de 2025). El Atlético ha marcado nueve goles y el Elche, cinco.

La clasificación

En la clasificación de la Primera División, el Elche ocupa la posición 19 y el Atlético de Madrid, la tercera.