Joan Laporta, presidente del FC Barcelona, rompió su silencio para hablar de una de las operaciones más apasionantes del mercado veraniego, confirmando el interés del club catalán en fichar al delantero argentino Julián Álvarez, con un mensaje amistoso al Atlético de Madrid sobre la posibilidad de cerrar el traspaso.

En unas declaraciones recogidas porel diario Mundo Deportivo español, Laporta aseguró que el Barcelona sigue firme en su intención de incorporar a Álvarez, pese a las complicaciones de las negociaciones con el Atlético de Madrid.

El presidente del Barcelona declaró: "Estamos muy interesados en el jugador, y esperamos que nuestra oferta sea aceptada, todo ello con el máximo respeto hacia el Atlético de Madrid".

Y añadió, en unas declaraciones que el diario describió como "tender una rama de olivo": "Si el Atlético está dispuesto a vender al jugador durante el mercado de fichajes, nosotros estamos dispuestos a contratarlo según la oferta que hemos presentado".

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Las declaraciones de Laporta llegan en un momento en que la operación de Julián Álvarez sigue atascada entre la firmeza del Barcelona por el jugador y la negativa del Atlético de Madrid a desprenderse de él con facilidad.

El Barcelona había presentado una oferta valorada en 100 millones de euros, y Laporta aseguró en más de una ocasión que la oferta está sobre la mesa, pero la directiva del Atlético no ha dado su visto bueno a la salida del delantero argentino.

La situación de la operación se complicó aún más con la entrada del Arsenal en escena, ya que el club inglés sigue interesado en fichar a Álvarez, pese a que el jugador prefería el traspaso al Barcelona según informaciones previas.

En las últimas horas, aumentaron las especulaciones sobre el futuro de Álvarez después de quese ausentara de los entrenamientos del Atlético de Madrid este miércoles por una indisposición, en un momento en que se acerca el cierre del mercado de fichajes, aunque la ausencia no se ha vinculado oficialmente hasta ahora con su caso de traspaso.