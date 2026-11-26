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Continúan las muestras de solidaridad con las víctimas del trágico incendio ocurrido en la carretera de circunvalación, a su paso por la zona de Al Warraq. El Zamalek ha anunciado que se ha dirigido a la Confederación Africana de Fútbol (CAF) para solicitar un minuto de silencio antes del partido ante el Club Africain tunecino, previsto para el próximo sábado por la noche, mientras que el Consejo de Ministros ha revelado que ha recibido donaciones por valor de 30 millones de libras egipcias de tres empresarios para apoyar a las familias de los fallecidos y a los heridos.

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Los hechos se remontan a la noche del miércoles, cuando se declaró un incendio en la carretera de circunvalación, a su paso por la zona de Al Warraq, después de que un camión cargado con productos petrolíferos se incendiara y las llamas se propagaran a varios vehículos. El suceso causó importantes pérdidas humanas y materiales y obligó a intervenir a los efectivos de Protección Civil y a las ambulancias para hacer frente a la situación y trasladar a los heridos a los hospitales.

La iniciativa del Zamalek es una muestra de la solidaridad del club con las familias de las víctimas del suceso de ayer miércoles, que dejó un elevado número de fallecidos y heridos. El club ha solicitado guardar un minuto de silencio en memoria de los fallecidos antes del inicio del partido del Zamalek ante el Club Africain tunecino, correspondiente a la primera jornada de la fase de grupos de la Liga de Campeones de África.

El Zamalek confirmó en un comunicado oficial que ha presentado una solicitud formal a la Confederación Africana de Fútbol y que está a la espera de recibir respuesta sobre la autorización para guardar un minuto de silencio antes del comienzo del encuentro, como forma de acompañar a las familias de las víctimas en su dolor y transmitirles sus condolencias por esta dolorosa tragedia.

El Zamalek también expresó su más sentido pésame a las familias de las víctimas y deseó una pronta recuperación a todos los heridos en el suceso, y subrayó que su iniciativa responde a la voluntad de mostrar su solidaridad con los afectados y apoyarlos en estas difíciles circunstancias.

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Yassin Mansour dona 10 millones de libras egipcias

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Por otra parte, el Consejo de Ministros anunció que ha recibido donaciones por valor de 30 millones de libras egipcias de tres empresarios, dentro de las iniciativas impulsadas por representantes del mundo empresarial para apoyar a las familias de los fallecidos y a los heridos en el incendio declarado en la carretera de circunvalación, a su paso por la zona de Al Warraq.

El consejero Mohamed Adel, portavoz oficial de la Presidencia del Consejo de Ministros, explicó en un comunicado oficial que Hisham Talaat Moustafa, el ingeniero Ahmed Ezz y Yassin Mansour, vicepresidente del Al Ahly, aportaron 10 millones de libras egipcias cada uno, lo que eleva el total de las donaciones a 30 millones de libras egipcias, con el objetivo de ayudar a las familias afectadas y contribuir a paliar las consecuencias del suceso.

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El portavoz oficial señaló que estas iniciativas forman parte de los esfuerzos de intervención rápida para respaldar las actuaciones del Estado en la ayuda a las familias de los fallecidos y a los heridos, ante las consecuencias humanitarias de un suceso que ha provocado una enorme consternación.

Por su parte, el doctor Mostafa Madbouly, primer ministro, dio las gracias a los tres empresarios por su iniciativa y encargó al Ministerio de Solidaridad Social que se responsabilice de entregar las donaciones a sus destinatarios, las familias de los fallecidos y los heridos, para garantizar que la ayuda llegue a los afectados.

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El Ministerio de Sanidad informó de que el balance asciende a 31 fallecidos y 26 heridos, y de que 39 ambulancias participaron en la atención del suceso y en el traslado de los heridos para que recibieran la asistencia médica necesaria. Los casos siguen bajo seguimiento en los hospitales.