El Zamalek anunció una buena noticia para su afición, relacionada con el expediente de obtención de la licencia africana, para participar en la Liga de Campeones de África en la próxima temporada.

El Zamalek se coronó campeón de la liga egipcia la temporada pasada, lo que le habilita para participar en la Liga de Campeones de África, pero el club sufrió sanciones por parte de la FIFA, debido a deudas pendientes con antiguos entrenadores y jugadores, lo que amenazaba su obtención de la licencia africana.

El ingeniero Hisham Nasr, vicepresidente del Zamalek, afirmó que la junta directiva logró resolver todos los casos vinculados al expediente de la licencia africana ante la Federación Internacional de Fútbol «FIFA», tras completar el pago de las deudas relativas a los casos requeridos para cumplir las condiciones de obtención de la licencia.

Hisham Nasr añadió, en declaraciones a la aplicación oficial del club Zamalek «Zamalkawy», este jueves: «La junta directiva, presidida por el capitán Hussein Labib, colocó este expediente al frente de sus prioridades durante el periodo pasado, con el fin de garantizar que el Zamalek obtenga la licencia africana y participe en las competiciones continentales sin ningún obstáculo».

Y continuó: «Formamos un comité presidido por el capitán Hussein Labib, presidente del club, que trabajó durante el periodo pasado en reunir y disponer de las cantidades económicas necesarias para cerrar por completo este expediente, y logramos saldar las deudas del club ucraniano Oleksandriya, además de las deudas del jugador Ibrahima Ndiaye, con lo que se cerraron ambos casos de forma definitiva en lo relativo a la licencia africana».

Y agregó: «Ambos casos eran sumamente complicados, y enfrentamos obstáculos de partes externas, pero al final logramos poner fin a la crisis».

Y prosiguió: «Este logro llegó tras un gran esfuerzo de la junta directiva, que se empeñó en cumplir todos los compromisos exigidos en este expediente, lo que refleja el compromiso del club con la aplicación de los reglamentos y con preservar el derecho del Zamalek a participar en las competiciones continentales».

Hisham Nasr concluyó afirmando que la junta directiva seguirá trabajando en la resolución de todos los expedientes de manera que se logre la estabilidad del club y se respalde la trayectoria del equipo durante la próxima etapa.