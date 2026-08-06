El club egipcio Zamalek cargó contra su extremo brasileño Juan Pezerra, en medio de la crisis surgida recientemente por la negativa de este último a regresar a los entrenamientos del primer equipo, antes del comienzo de la nueva temporada futbolística 2026-2027.

Pezerra había publicado el jueves un comunicado a través de su cuenta personal en "Instagram", en el que anunció su deseo de abandonar el club durante el actual periodo de transferencias de verano, alegando una promesa previa al respecto.

El "Caballero Blanco" respondió al comunicado de su jugador con otro comunicado, en el que anunció su rechazo a que abandone las filas del equipo durante el mercado de fichajes veraniego en curso, amenazándolo con sanciones en caso de que persista en su ausencia de los entrenamientos.

El comunicado dijo: "La junta directiva del club Zamalek, presidida por el capitán Hussein Labib, anuncia el cierre de la puerta a cualquier oferta por la venta del jugador brasileño Juan Pezerra, futbolista del primer equipo, durante el actual periodo de transferencias de verano".

Y añadió: "La junta subraya que el club ha zanjado su postura y no discutirá ninguna oferta que le llegue al jugador, y que a Zamalek no se le puede obligar a vender, ni al jugador Pezerra ni a ningún otro, especialmente si el jugador está ausente de los entrenamientos".

Y agregó: "La junta directiva subraya que el comunicado del jugador incluía declaraciones sobre una promesa del club de dejarlo marchar al final de la temporada, y esto no ocurrió en absoluto por parte del presidente del club ni de ninguno de los miembros de la junta, y el jugador debería precisar quién le hizo esa promesa".

Y prosiguió: "Para garantizar que Zamalek obtenga sus derechos, la junta directiva del Zamalek ha notificado al jugador la necesidad de regresar a El Cairo e incorporarse a los entrenamientos del equipo de inmediato, dado que está vinculado por un contrato oficial con el club durante las próximas 3 temporadas".

Y concluyó: "Asimismo, la junta directiva confirma que el club está adoptando todas las medidas establecidas conforme al contrato y a los reglamentos que lo regulan, incluida la aplicación del reglamento interno al jugador, reservándose el club todos sus derechos".

Cabe recordar que el extremo brasileño se incorporó a las filas del Zamalek durante el pasado periodo de transferencias de verano, procedente del Oleksandriya ucraniano, y contribuyó a que el equipo se coronara con el título de la Liga de Egipto, tras 4 años de ausencia.