El XI ideal del Mundial Qatar 2022: los mejores jugadores

El Mundial Qatar 2022 dejó sorpresas, confirmó máximas y permitió que muchos de los mejores futbolistas del planeta lucieran con sus selecciones, o bien con luz propia como pasó en casos de cuadros eliminados antes del tiempo esperado que decepcionaron con su cometido.

Junto con la ratificación del presente de astros como Lionel Messi y Kylian Mbappé, que conforman el ataque que GOAL ha escogido para ser parte del XI ideal de la Copa, hay varios nombres propios que irrumpieron para dar el salto a un destino más competitivo, o bien leyendas que están dando sus últimas funciones en el concierto internacional más importante de todos.

El primer responsable de que Marruecos llegase hasta la semifinal es el colectivo per sé. Pero Bono, el meta del Sevilla, llegó hasta la semi habiendo recibido un tanto. Allí, poco y nada pudo hacer contra un poderío del ataque francés que le volvió a canjear una final a Les Bleus. Bono estuvo extraordinario toda la Copa, una prenda de garantía sin iguales.

En el duelo por el bronce, se rehizo de una salida en falso marroquí con un paradón a Modric.

La defensa la van a resguardar por los costados Achraf Hakimi y Theo Hernández. El marcador de punta del PSG es posiblemente el más intenso en su puesto, y durante la competición sus combinaciones en tándem con Hakim Ziyech resultaron habitualmente productivas para las aspiraciones por fuera de Walid Regragui. Sumado a esto, es pertinente cuantificar que el ex Real Madrid debió resistir como el único de los defensores que empezaron el torneo jugando hasta la última jornada por las lesiones de todos sus compañeros (Saiss, Aguerd y Mazraoui), debiendo superar la tarea de acomodarse a los suplentes. Theo también sorteo imponderables como la lesión de su hermano Lucas, que le abrió las puertas para convertirse en la pieza fija para Didier Deschamps. Punzante, le agregó profundidad a una defensa en peso más bien estática y terminó demostrando cualidades de ataque como el gol en cuartos de final.

Los centrales, Josko Gvardiol y Nicolás Otamendi. Experimentado defensor argentino deslumbró en el mundial el último en pleno nivel para el desarrollo que ha tomado su carrera convirtiéndose en el patrón para Scaloni y Dibu Martínez, el dueño de la primera salida, la conexión con el mediocentro que rotó el cuerpo técnico andino y un fiero y potente miembro de la elaboración aérea en ambas áreas de Argentina. En tanto, la joven pieza croata pudo con cada posición excepto Lionel Messi. Despierto y rápido, ideal para el duelo zonal, sacó ventajas en el uno contra uno y entre la solvencia y la prestancia fortificó la última línea del tercero del mundo. Precisamente encontró premio en la jornada decisiva del Khalifa, coronando con un gol un mes soñado que permite le posicionarse como el gran sucesor de Vida.

Sofyan Amrabat es el mediocentro más influyente de la Copa del Mundo. El pase más seguro de Qatar. El alma de Marruecos. Y de toda una África qué llevo su bandera. El 5 de la Fiorentina le ofreció más soltura a su seleccionado, rompió líneas férreas de marca, de pronto parecía ser el líbero, se impuso en los kilómetros recorridos, y su disposición contagió en sus compañeros una confianza que nadie más logro impactar en aquel órbita.

Cody Gakpo se ganó el cariño de los fanáticos por su espíritu de lucha, pegada, gol, asociación, capacidad de jugar en cualquier puesto del medio campo hacia el ataque, incluso no esconderse a la responsabilidad de ser el finalizador de de las acciones en una escuadra que descansa en su centrodelantero pero que con Van Gaal se entendió a la polivalencia como una señal para guiarse, con el volante del PSV como una representación máxima del estilo.

Cody Gakpo se ganó el cariño de los fanáticos por su espíritu de lucha pegada gol asociación capacidad de jugar en cualquier puesto del medio campo hacia el ataque incluso no esconderse a la responsabilidad de ser el finalizador de de las acciones en una escuadra que descansa su centrodelantero pero que convenga se entendió a la polivalencia como una señal para guiarse con el volante del psg como una representación máxima del estilo.

Para Luka Modric, Mundial de 10 puntos sin reproche. El mediocampista definitivo. Y la alegría por una medalla que no duele a diferencia de la plata del 2018 . Si Croacia botó a sus rivales sin complacencia hasta la ronda de semifinales en gran parte se debe a que el corazón estuvo activo en todo momento. De hecho, cuando salió del campo su equipo ya no contaba con posibilidad alguna de batir a la Argentina de Lionel Messi. Modric es para hinchas y colegas una leyenda viviente, y como uno de los capitanes del Real Madrid y máximos campeones de la Champions, verlo bailar por última vez en la Copa del Mundo con 37 años supuso una obligación y y ha resultado un placer inigualable. Hasta Brasil tuvo que rendirse al talento del ex Tottenham, que aún cuenta con las cualidades para liderar en una Eurocopa pero entiende que Croacia necesita apuntar a la renovación completa del vicecampeonato de Rusia. La plenitud de un físico que incluso le permitió sortear 120 minutos y el rigor de partidos cada 72 horas coincidió con un estado futbolístico de los más fuertes que se hayan visto en la carrera del mago.