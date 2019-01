El XI ideal del Barcelona en 2019 con los fichajes de invierno

Así formaría el conjunto de Ernesto Valverde con los jugadores que podría sumar en enero.

El Barcelona es el líder de LaLiga y está en octavos de final de la Copa del Rey y de la UEFA Champions League. En ese sentido, no puede ser mejor la actualidad del equipo catalán, aunque sí su funcionamiento.

Pese a todo, si el Barcelona logra concretar algún fichaje en la actual ventana de mercado, el once ideal de Ernesto Valverde no se modificará: Ter Stegen, Sergi Roberto, Piqué, Umtiti, Alba, Rakitic, Busquets, Coutinho o Arturo Vidal, Messi, Suárez y Dembélé debería ser el equipo de gala para 2019. Y es que no se espera que los azulgrana hagan una contratación deslumbrante que pueda quitarle el sitio a ninguno de los habituales titulares.

Matthijs de Ligt (Ajax), Frenkie de Jong (Ajax), Adrien Rabiot (PSG) y Jean-Clair Todibo (Toulouse) son los nombres que con más fuerza suenan para reforzar al campeón liguero, pero cualquiera de ellos deberá trabajar para hacerse un hueco en el once. Eso sí, cuando se recupere Umtiti y con tantos centrales en la plantilla, Murillo lo tendría realmente difícil.

Sin embargo, suponiendo que lo consigan, así sería el Barcelona de Ernesto Valverde con las incorporaciones: