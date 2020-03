El XI ideal de Chile para las Eliminatorias... según Jaime Valdés

Pajarito propuso una línea de tres defensores y a Bolados con Opazo como los extremos encargados de hacer todo el recorrido por banda. ¿Qué tal?

No difiere demasiado del XI que, por sus antecedentes en su actual trabajo, tiene en mente Reinaldo Rueda para su en las Eliminatorias rumbo a , pero mueve una estructura que ha sido constante en el tiempo para el cafetero: es con línea de 3 en defensa y no de 4. Jaime Valdés, en un Live de Instagram, no solo habló de sus problemas con Mario Salas en , sino que se aventuró a aconsejar al cuerpo técnico de la Selección.

El ex y quien supiera vestir La Roja y hoy pasa sus días en La Serena, sugirió una formación ideal para intentar llegar al Mundial de 2022. A su juicio, debiese atajar Bravo, los aleros con ida y vuelta ser Bolados y Opazo, compañeros suyos en el Cacique, y el resto de la plantilla no tendría que resistir demasiadas modificaciones. ¿Y el ataque? Vidal de 10 y la dupla de goleadores históricos compuesta por Alexis y Vargas.

Este fue el equipo que eligió :