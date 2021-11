"Es una lástima no haber podido celebrar la primera victoria fuera de casa. No quiero poner excusas, pero es evidente que todo ha salido al revés. Los cambios obligados por lesión han alterado el orden del equipo y han variado el planteamiento", decía Sergi Barjuan en la rueda de prensa posterior al partido. Sergi tenía claro que así no se puede competir.