El XI de Barcelona solo con centrocampistas tras la insólita declaración de Valverde

Txingurri tiene un rico abanico de opciones en el medio. Luego de decir que no sabe cómo usarlos a todos, en Goal nos aventuramos a hacerlo.

cuenta con una de las plantillas más poderosas del mundo. Su arco está más que cubierto, con Marc-André ter Stegen y Neto. Para la defensa hay dos hombres por puesto y los bastiones son Piqué y Lenglet, más Semedo y Alba en las orillas y Sergi Roberto más Junior Firpo disputando un lugar. En el ataque, ni hablar. Pese a la salida de Rafinha y a la de Coutinho, tanto Messi como Suárez, Dembélé y Griezmann dan las garantías suficientes para la alta competencia en la temporada 2019/20, en la que buscan la gloria en y en la .

Pero el mediocampo se ha convertido en una zona polémica por el uso que le da Ernesto Valverde a sus jugadores. Nombres como Frenkie de Jong, Sergio Busquets, Roberto y Arthur gozan de más minutos que, por ejemplo, Arthur y el relegadísimo Arturo Vidal, que fue tema en la conferencia de este viernes. Txingurri dijo que aún no encuentra la fórmula para alinear a once centrocampistas, escenario que de por sí no es real porque en la meta no podría ocupar a uno por motivos naturales.

En Goal tomamos la declaración y armamos un once que considera exclusivamente a mediocampistas, y en él hay jugadores del B culé, como Álex Collado retrasado en la banda hasta el lateral izquierdo, y Ludovit Reis como parte de la zaga ante la falta de más opciones entre la plantilla estelar. Riqui Puig y Carles Aleñá, de los más ofensivos, quedaron ubicados en los flancos del bloque ofensivo junto a un Vidal que en su Selección de ha oficiado como 9 falso, y en mismo Barcelona cumplió esa función en el curso anterior.

El XI de ficción incluye a ter Stegen y, por ende, no se compone de once centrocampistas. Sergio Busquets, que ha debido pararse como defensor central ante la necesidad, es uno de los zagueros. Monchu es otro que podría ser parte de la escuadra y estuvo en la pretemporada en el segundo tiempo contra Vissel Kobe en vez de Rafinha.