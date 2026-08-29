El club Wydad Athletic anunció este sábado la contratación oficial del delantero Sofiane Hitley, procedente del club neerlandés Telstar, para reforzar las filas del equipo durante el mercado de fichajes de verano de cara a la próxima temporada.

Según lo anunciado por el Wydad, Hitley firmó un contrato por dos temporadas, con opción a ampliarlo una temporada más, convirtiéndose así en el fichaje más reciente del conjunto rojo en el marco de sus preparativos para la nueva campaña.

El anuncio oficial del acuerdo llega días después de que ambas partes estuvieran cerca de alcanzar un acuerdo definitivo, ya que algunos detalles contractuales menores retrasaban la conclusión del traspaso del jugador, antes de que se resolvieran y se anunciara la operación de manera oficial.

Hitley defendió los colores del Telstar neerlandés durante la temporada pasada y logró contribuir a que el equipo consiguiera el ascenso a la Eredivisie, antes de decidir emprender una nueva experiencia y regresar a Marruecos por la puerta del Wydad.

El Wydad continúa con sus movimientos en el mercado de fichajes de verano para reforzar su plantilla con elementos capaces de competir tanto a nivel local como continental, en medio de las aspiraciones del club de mostrar una imagen más fuerte durante la próxima temporada.