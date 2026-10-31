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El Wrexham de Phil Parkinson ha encadenado dos derrotas ligueras por primera vez esta temporada tras caer por 1-0 ante el Sheffield United en Bramall Lane. El delantero Ben Brereton Diaz marcó su primer gol de la campaña en la primera parte y metió de lleno al Sheffield United de Chris Wilder, que atraviesa un buen momento, en la lucha por los puestos de playoff de la Championship.

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Un gol en la primera parte sella una victoria trabajada

Diaz marcó a bocajarro a la media hora de juego para ampliar a tres partidos la racha invicta del United y asegurar su quinta victoria liguera de la temporada. El resultado sitúa al equipo de South Yorkshire en la décima posición, a solo un punto de los seis primeros. Por su parte, el Wrexham sigue 17.º en la clasificación tras registrar su único disparo a puerta en los últimos segundos.

Los locales aprovechan su dominio inicial

Los locales comenzaron con fuerza. Jordan Ayew y Sydie Peck desaprovecharon las primeras ocasiones, antes de que el capitán del Sheffield United, Japhet Tanganga, bloqueara un potente disparo de Lewis O'Brien, del Wrexham. El United abrió el marcador en el minuto 30, cuando el portero Anthony Patterson rechazó un disparo con efecto de Ayew que cayó a los pies de Diaz, quien remató a gol. Poco después, el técnico local Wilder se enfureció cuando no se señaló penalti por una entrada del capitán visitante Dom Hyam sobre Harrison Burrows.

Aunque la entrada de Sam Smith y Max Cleworth en el descanso mejoró la actuación de los visitantes, el exdelantero del Sheffield United Kieffer Moore envió un remate por encima del larguero y Ben Sheaf frenó con una entrada providencial a Ayew tras recibir un pase largo del portero Michael Cooper. Ya en el tiempo añadido, Peck puso a prueba a Patterson antes de que este atrapara sin problemas un flojo cabezazo de Smith.

Desde el inicio de la temporada pasada, solo el Blackburn Rovers (39) ha perdido más puntos en el Championship tras ponerse por delante que el United (34), que también cayó dos veces ante el Wrexham el curso pasado después de adelantarse en ambas ocasiones. Sin embargo, Wilder se mostró encantado con la quinta portería a cero de su equipo en liga esta campaña y declaró a BBC Radio Sheffield: «Una victoria merecida. En mi opinión, ganó el mejor equipo.

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«Les pedí a nuestros jugadores que encendieran a la afición y creo que lo hicieron con su intención y su planteamiento. Me pareció que jugamos muy bien al fútbol».

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Las bajas en ataque restan peligro a los visitantes galeses

En cambio, el Wrexham echó mucho de menos a los atacantes lesionados Josh Windass, Nathan Broadhead y Callum O'Hare, y terminó el partido con apenas 0,6 goles esperados (xG). Desde el inicio de la pasada temporada del Championship, el porcentaje de victorias del equipo galés baja del 40,4 % al 27,3 % sin Windass, su máximo goleador del curso pasado, mientras que su promedio de puntos por partido cae de 1,53 a 1,18 en su ausencia.

Al reflexionar sobre el flojo arranque de su equipo y su falta de acierto en ataque, el entrenador Parkinson declaró a BBC Radio Wales: «Juegues como juegues, se trata de un once contra once, de ganar los duelos individuales e imponerte al jugador que tienes enfrente. Siempre analizaré mi actuación y mi contribución. Soy el entrenador y, obviamente, mi responsabilidad es importante. Pero también les dije a los chicos que, en los primeros 45 minutos, hicimos que parecieran un equipo realmente bueno.

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«Tenemos que ser muy sinceros y analizar individualmente nuestras actuaciones para asegurarnos de que, cuando saltemos al campo el miércoles por la noche contra el Middlesbrough, estemos preparados para competir de tú a tú con un gran equipo».

El Middlesbrough pondrá a prueba a un Wrexham en apuros

El equipo de Parkinson debe encontrar pronto la manera de generar más peligro en el último tercio del campo antes del exigente duelo del miércoles por la noche en el Championship contra el Middlesbrough, que ocupa la zona alta de la tabla. Para poner fin a su racha de dos derrotas necesitará una actuación ofensiva mucho más incisiva mientras sus delanteros clave sigan de baja. Por su parte, el United intentará aprovechar su solidez defensiva para entrar en los puestos de playoff en su próximo partido.