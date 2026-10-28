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La EFL ha multado al Wrexham con 75.000 libras (99.800 dólares), con un tercio de la sanción en suspenso, por incluir a Issa Kabore y Callum O'Hare en las convocatorias de partidos para los que ninguno de los dos estaba habilitado. El club de la Championship evitó una deducción de puntos únicamente porque perdió el primer partido y O'Hare permaneció en el banquillo en el segundo. Ahora busca nombrar a un secretario del club.

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El Wrexham, multado por alinear a Kabore y convocar a O'Hare sin estar habilitados

La EFL ha sancionado al Wrexham después de que Kabore fuera incluido ante el Birmingham City el 28 de agosto y O'Hare entrara en la convocatoria cinco días más tarde frente al Millwall, sin que se hubiera presentado correctamente la documentación correspondiente de ninguno de los dos jugadores.

Según The Athletic, el Wrexham evitó una deducción de puntos porque perdió el primer encuentro y porque tuvo la suerte de que O'Hare se quedara en el banquillo ante el Millwall. Phil Parkinson no dio entrada al jugador de 28 años debido al cansancio provocado por su traspaso de 7 millones de libras procedente del Sheffield United apenas 24 horas antes.

El comunicado del club explica los dos incumplimientos en las inscripciones

Si O'Hare hubiera disputado siquiera un par de minutos en el sur de Londres el 2 de septiembre, los precedentes de la EFL apuntan a que el Wrexham podría haber perdido esos tres puntos. El Bury (2015-16), el Rotherham United (2014-15) y el AFC Wimbledon (2013-14) corrieron esa suerte tras alinear a jugadores no habilitados en partidos de liga que acabaron ganando, mientras que el Cambridge United solo recibió una multa en 2023 cuando un jugador no habilitado permaneció en el banquillo sin participar en una derrota de League One ante el Barnsley.

«El primer incumplimiento se refiere a la inclusión de Issa Kabore en la convocatoria y a su participación como suplente en la derrota de Championship ante el Birmingham City el viernes 28 de agosto de 2026», señaló un comunicado del club. «El club disponía de la documentación correcta que acreditaba el derecho de Kabore a trabajar, pero no la presentó debidamente a la EFL, por lo que el jugador no estaba habilitado para ese encuentro. El segundo incumplimiento se refiere a la inclusión de Callum O'Hare en la convocatoria para la victoria de Championship ante el Millwall. O'Hare no había sido inscrito a tiempo para poder disputar el encuentro. No participó en el partido. El club está tomando las medidas oportunas para evitar que se repitan problemas de este tipo».

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Michael Williamson explica su papel en los fichajes de verano

Los fallos en las inscripciones se produjeron antes de la llegada de Steve Nickson como director deportivo el 7 de septiembre y no tuvieron nada que ver con Parkinson ni con su cuerpo técnico. El Wrexham lleva alrededor de un año sin secretario del club, en medio de una reestructuración destinada a que sus operaciones fuera del campo sigan el ritmo de tres ascensos consecutivos desde las categorías ajenas a la Football League hasta la Championship.

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El directivo Shaun Harvey, que anteriormente encabezaba la mayoría de las negociaciones de traspasos, se apartó de la gestión diaria el 7 de julio, por lo que el director ejecutivo Michael Williamson cubrió ese vacío hasta la llegada de Nickson procedente del Newcastle United. En declaraciones a The Athletic durante el parón de selecciones de septiembre, el estadounidense afirmó: «No soy director deportivo. No pretendo serlo. Por eso incorporamos a uno. Lo que hice fue cubrir la necesidad de negociar con los agentes y los clubes. Es agotador y lleva muchísimo tiempo. Todo el mundo juega un poco sus cartas: nosotros valoramos al jugador en una cantidad, ellos en otra, y hay que ir y venir. Yo estaba allí para cerrar las condiciones comerciales definitivas y después pasar el asunto al departamento administrativo para que lo tramitara y formalizara la documentación. Fue una tarea que me alegró mucho dejar en manos de Steve cuando llegó».

¿Qué le espera ahora al Wrexham?

Según se entiende, el Wrexham está buscando activamente incorporar a un secretario del club para evitar que se repita lo ocurrido.

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En el terreno de juego, el equipo de Parkinson visita el viernes al Sheffield United, antiguo club de O'Hare, como 17.º clasificado de la Championship, con 14 puntos en 12 partidos, a seis puntos de la última plaza de acceso al play-off y seis por encima de la zona de descenso.



