El Wolfsburgo hizo tambalear al Bayern, pero sufrió un duro revés en la lucha por el descenso

El Bayern Múnich agravó los problemas del Wolfsburgo con un 0-1. Decimosexto en la Bundesliga, el Wolfsburgo se juega la permanencia en la última jornada contra el St. Pauli. Solo le queda la opción de los play-offs para mantenerse en la máxima categoría.

El Wolfsburgo dominó la primera parte, generó numerosas ocasiones y realizó 15 disparos a puerta, pero ninguno entró gracias a la actuación del portero Jonas Urbig. Tom Bischof estrelló un disparo



lejano en el larguero y, poco después, Harry Kane falló un penalti.

Tras el descanso, el Rekordmeister reaccionó. El Bayern presionó cada vez más al Wolfsburgo y se mostró más peligroso en campo rival. La presión constante resultó demasiado para el Wolfsburgo. Michael Olise marcó el 0-1 con un bonito disparo con efecto al ángulo superior izquierdo, dejando sin opciones al portero Kamil Grabara.

El Bayern, dirigido por Vincent Kompany, mantuvo la presión y buscó espacios con paciencia. El Wolfsburgo se defendió con uñas y dientes y cedió el balón, pero apenas generó peligro.

En la recta final, Kento Shiogai condujo una contra y cedió a Mattias Svanberg, cuyo disparo, solo ante Urbig, golpeó el poste.

La semana que viene es decisiva para el Wolfsburgo. El decimosexto clasificado se mide al St. Pauli. Si pierde, descenderá a la 2. Bundesliga; si gana o empata, disputará los play-offs de permanencia.