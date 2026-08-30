El Willem II se abre paso en un duelo entretenido ante el sc Heerenveen para lograr su primer punto en la Eredivisie

El entretenido duelo entre Willem II y sc Heerenveen no dejó ganador este domingo: los cuatro goles tras el descanso se repartieron de forma equilibrada: 2-2. Ambos equipos se pusieron por delante, pero tras el 1-2 de Oliver Braude, el conjunto local rescató un punto merecido por medio de Devin Haen. Heerenveen suma ahora cinco puntos tras cuatro partidos; Willem II tiene uno en tres.

Antes del saque inicial se guardó un minuto de silencio por Jan ‘Doc’ Vioen, que estuvo vinculado al Willem II durante 42 años. El expresidente y, sobre todo, médico del club de los Tricolores falleció el 31 de mayo a los 86 años.

El inicio fue para el Willem II, aunque sus ataques generaron poco peligro real. Heerenveen fue mejorando poco a poco en su juego, lo que dio lugar a un duelo equilibrado. Buenos disparos de Jayden Slory (Willem II) y Maxence Rivera (Heerenveen) no se tradujeron en goles.

En los primeros compases de la segunda parte, Uriël van Aalst asumió un papel protagonista. El mediapunta (20) estrelló el balón en el larguero con un tremendo zapatazo, pero diez minutos después sí acertó al rematar a gol un centro de Nathan Tjoe-A-On: 1-0.

La ventaja solo duró unos minutos. Jacob Trenskow buscó la combinación con Dylan Vente y recibió el balón de vuelta con algo de fortuna. El danés marcó después con un disparo raso: 1-1.

En el entretenido duelo, Willem II debió volver a golpear a falta de veinte minutos por medio de Slory. El cedido por el Feyenoord apareció completamente solo en el segundo palo, pero en lugar de controlar el balón, probó directamente con una volea. Rozó el larguero.

Fue un fallo caro, porque en la otra portería sí golpeó Heerenveen. Levi Smans curvó el balón desde un córner hacia el primer palo, donde apareció Braude para meter el pie y empujarla a la red: 1-2.

Durante un momento quedó la duda de si el codazo de Sam Kersten en la cabeza de Haen iba a aguar la fiesta frisia, pero el árbitro Jannick van der Laan no vio nada punible en la acción y, además, no fue llamado al monitor del VAR.

Willem II no tardó demasiado en dejar atrás esa decepción. Poco después del 1-2, Calvin Twigt filtró un gran pase en profundidad a Haen con sus últimas fuerzas, y este, también sereno en el mano a mano con Bernt Klaverboer, mandó el balón al fondo de la red: 2-2.