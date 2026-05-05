El Willem II está muy agradecido al RKC por su hermoso gesto hacia Mounir El Allouchi: «Una reverencia profunda»

John Stegeman agradeció a la afición del RKC Waalwijk su emotivo gesto hacia el jugador del Willem II, Mounir El Allouchi. El centrocampista, que había perdido a su hija aún no nacida, recibió el apoyo de los hinchas en el minuto 20 del partido de la Keuken Kampioen.

El derbi de Brabante se vio empañado por la triste noticia, pero el gesto del RKC fue precioso: en el minuto 20, el número de la camiseta de El Allouchi, los aficionados del RKC aplaudieron y cantaron por el jugador del Willem II y mostraron varias pancartas en su honor.

«Después del partido dije dos cosas», contó Stegeman a ESPN tras la victoria 0-1 del Willem II. «Que estoy muy orgulloso de Mounir por haber estado hoy aquí y por habernos ayudado. Porque creo que eso no es algo muy habitual en la vida de una persona. Así que estoy muy impresionado».

Stegeman también elogió a la afición del RKC: «Así de bonito puede ser el fútbol, y así debe ser. Se me puso la piel de gallina. Estuve más cerca de llorar que de reír».

«El deporte une. Aunque estamos a quince kilómetros, los hinchas del RKC trataron nuestra situación y a nuestros seguidores con mucho respeto».

«Hago una profunda reverencia a los aficionados del RKC. Antes del partido, el capitán les llevó un ramo de flores a Mounir en el vestuario, otro gesto maravilloso».

«Así puede ser el fútbol, no siempre es feo pese a todo lo que a veces lo rodea. Esta noche la afición del RKC lo ha demostrado. Me quito el sombrero ante ellos», concluyó Stegeman.