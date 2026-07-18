La pugna por fichar a Crysencio Summerville está en su punto más alto. Fabrizio Romano informa que el West Ham United rechazó la oferta inicial de la AS Roma, mientras el Aston Villa muestra cada vez más interés en el extremo de la selección holandesa, quien, al parecer, ya habría acordado su fichaje con la Roma.

La Roma, tras descartar a Mason Greenwood, se centra en el holandés.

Tras el descenso del West Ham a la Championship, la pregunta no es si Summerville se irá, sino a qué equipo. Su actuación en el Mundial (dos goles y dos asistencias) también ha llamado la atención en Inglaterra.

Según medios italianos, el jugador ya habría dado su visto bueno a la Roma, aunque la noticia aún no es oficial.

Su primera oferta, de 40 millones más 6 en variables, fue rechazada por el West Ham.

Los romanos están ahora decididos a ficharlo cuanto antes. La inminente venta de Morgan Rogers al Chelsea por casi 140 millones empuja a Villa a considerar con más fuerza la opción Summerville.

Mientras West Ham y Roma aún negocian, Villa podría superar la oferta y complicar la operación.

Tanto en la Roma como en el Villa podría disputar la Liga de Campeones la próxima temporada. En Italia formaría (en gran parte) la delantera junto a su compañero de la selección holandesa Donyell Malen, lo que podría ser un factor determinante en su decisión.

Mientras, la Roma mantiene su interés en Alejandro Garnacho como alternativa, aunque el Chelsea busca traspasarlo y la Roma solo contemplaría una cesión con opción de compra.