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El West Ham United podría recibir una oferta europea de 45 millones de euros por Crysencio Summerville

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C. Summerville

Según Sky Sport Italia, la AS Roma ofrecerá 45 millones de euros por Crysencio Summerville. El extremo de 24 años tiene contrato con el West Ham United hasta 2029, con opción a un año más.

El jugador, seis veces internacional, dejará el West Ham tras su descenso. Sus actuaciones en el Mundial atrajeron la atención de varios clubes.

La Roma ya decidió y apuesta fuerte por ficharlo, dispuesto a cubrir sus pretensiones económicas para presionar al West Ham.

La Roma aguarda la respuesta del jugador, que regresa este jueves de sus vacaciones en Miami.

Si acepta, el West Ham recibirá una oferta de 45 millones en los próximos días.

Además del AS Roma, Al-Hilal, Aston Villa y Manchester United también siguen al jugador.

Summerville está representado por Wasserman, la misma agencia que gestionó el traspaso de Donyell Malen a la Roma.

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