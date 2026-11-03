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El West Ham United ha destituido oficialmente a su entrenador, Nuno Espirito Santo, en un intento de salvar sus aspiraciones de ascenso. El exentrenador de los Wolves y del Tottenham se marcha tras un difícil comienzo en la Championship, después de que el West Ham descendiera de la máxima categoría la pasada temporada.

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Un comienzo titubeante en la Championship

El club del este de Londres decidió mantener a Nuno pese al descenso de la Premier League de la temporada pasada, con la esperanza de regresar de inmediato a la máxima categoría. Sin embargo, dos derrotas ligueras consecutivas han llevado a la directiva a tomar la decisión de destituirlo, precipitada por la contundente derrota en casa por 3-1 ante el West Bromwich Albion el sábado.

La frustración estalló en el Estadio de Londres durante la derrota del fin de semana, cuando parte de la afición local cantó que el entrenador sería «despedido por la mañana». Tras 13 jornadas de liga, el West Ham solo ha logrado seis victorias y ocupa actualmente la octava posición, la última que da acceso a los playoffs en el nuevo formato de la Championship.

El comunicado del club confirma su salida

El West Ham publicó un extenso comunicado oficial el martes por la mañana para confirmar el cambio en el banquillo.

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«El West Ham United confirma que Nuno Espírito Santo ha dejado su puesto como entrenador del primer equipo masculino con efecto inmediato», anunció el club. «Tras una revisión exhaustiva del inicio de la temporada en la EFL Championship, la junta directiva considera que es necesario un cambio en este momento para garantizar que el club siga encaminado hacia el cumplimiento de sus objetivos y expectativas».

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El cuerpo técnico también sufrirá una importante reestructuración. El comunicado continuó: «El segundo entrenador Rui Pedro Silva y el entrenador de porteros Rui Barbosa también han dejado sus puestos. El West Ham United quiere agradecer a Nuno, Rui y Rui su esfuerzo y compromiso durante su etapa en el club, y les desea todo lo mejor para el futuro».

Tras la derrota del fin de semana que selló su destino, a Nuno le preguntaron directamente por el creciente escrutinio sobre su puesto. «Siempre estoy bajo presión», admitió el entrenador. «Todos los días».

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Noble asume el mando mientras se busca entrenador

Con la búsqueda de un sustituto permanente ya en marcha, el West Ham ha recurrido a caras conocidas para estabilizar la situación. El comunicado detalló: «El proceso de contratación de un nuevo entrenador ya está en marcha».

La leyenda del club Mark Noble se encargará de dirigir a la plantilla a corto plazo junto a Steve Potts y Gerard Prenderville. El club concluyó: «Mark Noble, Steve Potts y Gerard Prenderville se harán cargo temporalmente de la preparación de la plantilla de cara al partido de mañana por la noche en el campo del Cardiff City, correspondiente a la EFL Championship, y el club no hará más comentarios hasta que se confirme el nombramiento del nuevo entrenador».

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Se avecinan desplazamientos cruciales

Noble y su cuerpo técnico interino tienen poco tiempo para preparar el viaje a Gales del miércoles por la noche para enfrentarse al Cardiff City. El West Ham necesita desesperadamente poner fin a su racha de dos derrotas consecutivas y consolidar su precaria posición en los playoffs.

Tras el partido entre semana, el West Ham afrontará otra prueba a domicilio contra el Blackburn Rovers en Ewood Park el sábado por la tarde. Obtener buenos resultados en estos dos encuentros fuera de casa es vital para mantener vivas las aspiraciones de ascenso del club mientras la directiva ultima su próximo nombramiento.