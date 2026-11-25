Iordanescu, «muy confiado»
Iordanescu sustituye a Dionisi, destituido el domingo tras solo cinco meses en el cargo. El Watford había perdido siete de sus últimos 10 partidos de liga, el último de ellos el sábado por 4-0 ante el Sheffield United. «Estoy muy orgulloso y feliz de estar en este club de fútbol», declaró el nuevo entrenador a la web oficial del club.
Y añadió: «Veo que el equipo atraviesa un momento difícil, pero ya he visto muchos de sus partidos en los últimos días y tengo mucha confianza en el futuro».
El sexto entrenador nuevo en 18 meses
El rumano es el 25.º entrenador del Watford desde que la familia Pozzo asumió el control en 2012 y el sexto nuevo técnico del club en menos de 18 meses, según BBC Sport. En su cuerpo técnico estarán Alexandru Radu, Grzegorz Mokry y Michele Iannucci.
Estaba previsto que Iordanescu siguiera desde la grada el partido de Championship del miércoles contra el Blackburn Rovers. El exdefensa del Watford Adrian Mariappa dirigiría al equipo en ese encuentro junto a Paul Furlong y Lloyd Doyley. Antes de ese partido, el Watford solo había ganado cuatro de sus 16 encuentros y había sumado un punto de 24 posibles fuera de casa.
Un palmarés con títulos
El puesto en el Watford es el primero de Iordanescu desde que dejó el Legia de Varsovia en octubre de 2025, después de ganar la Supercopa de Polonia durante su etapa en ese país. Anteriormente condujo al CFR Cluj al título de liga rumano y a dos copas nacionales, y también entrenó al CSKA Sofía y al Steaua de Bucarest.
Related Topics
Dirigió a Rumanía durante dos años y medio y la llevó a los octavos de final de la Eurocopa 2024, donde perdió 3-0 ante Países Bajos. Es hijo de Anghel Iordanescu, que llevó a Rumanía a los cuartos de final del Mundial de 1994.
El Watford busca estabilidad
La primera tarea de Iordanescu será alejar al Watford del peligro, empezando por el partido del sábado en Derby.
También intentará aportar estabilidad a un club que, antes de su llegada, ya había nombrado a 12 entrenadores permanentes desde el final de la temporada 2020-21.