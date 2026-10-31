El VVV-Venlo gana el derbi de Limburgo y se instala en una impresionante segunda plaza de la Keuken Kampioen Divisie

El VVV-Venlo volvió a ganar este sábado en la Keuken Kampioen Divisie. El equipo de Marinus Dijkhuizen se impuso en el derbi de Limburgo ante el MVV Maastricht (1-2) y ocupa provisionalmente la segunda posición de la Keuken Kampioen Divisie. El MVV es décimo.

El VVV asestó dos golpes letales en el tramo final de la primera parte. Ismail Oulad M'Hand dejó solo a Mattheos Tsigkas con un preciso pase al hueco y el griego de diecinueve años definió con una preciosa vaselina: 0-1.

En el tiempo añadido de la primera parte, los aficionados desplazados volvieron a estallar de alegría. Lars de Blok (apodado Blokerto Carlos) puso un saque de esquina perfecto a la cabeza de Eanna Clancy, que marcó de cabeza: 0-2.

El MVV no se rindió y volvió a meterse en el partido en la segunda parte. Lennerd Daneels convirtió un penalti y dio por fin motivos para celebrar a los aficionados del MVV.

En el tramo final, el VVV se tambaleó, pero el MVV no logró sacar nada positivo pese a varias situaciones de peligro. Así, el VVV se repone de la eliminación copera sufrida entre semana ante el Vitesse (0-2).